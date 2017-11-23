Isparta’nın marka fuarı 13’üncü kez açıldı

Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) İl Müdürlüğü ile ilçe teşkilatları işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde görkemli bir törenle açıldı. Açılış programı öncesinde Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar birer konuşma yaptı.

“Isparta’nın potansiyeli iyi ama bu bize yetmiyor”

Isparta Valisi Şehmus Günaydın yaptığı konuşmada, fuarın Isparta için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, son yılarda Isparta’nın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için birçok çalışmaların yapıldığını ifade etti. Tarımsal ve hayvancılık alanında Isparta potansiyelinin çok üst seviyede olduğunu aktaran Isparta Valisi Günaydın, amacın mevcut potansiyeli daha da ileri noktaya taşıyarak, il ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak olduğunu iletti.

Her geçen gün bu alanda daha fazla istihdam sağlama çabasında olduklarını ve bu yönde çalışmalara yürütüldüğünü dile getiren Vali Günaydın, "Yerimizde durmayacağız. Sürekli hedeflerimizi büyüteceğiz. Daha büyük hedeflere doğru hep beraber yürüyeceğiz. Çünkü, Isparta olarak bu potansiyelin var olduğuna hepimiz inanıyoruz. Bu inancımızın gereği olarak da var olan potansiyelin ilimiz ve ülkemiz adına çok daha iyi kullanacağız. Tarımsal gelirlerine baktığımız zaman bugün elma, kiraz, lavanta, gül üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bugün Isparta ekonomisine elmadan dolayı 700-800 milyon lira para giriyor. Kirazdan yaklaşık yılda 50 milyon, gülde 50 milyon lira para giriyor. Bunlar çok önemli rakamlar. Ama bunlar bize yetmiyor. Biz bunları daha da arttıracağız, çeşitlendireceğiz. Kozmetik alanında, daha güçlü markalar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Elmadan daha çok verim alabilmek için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, elmamızı dünya pazarına da açıyoruz. Gitmediğimiz noktalara götürüyoruz" dedi.

“Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise fuarların her geçen gün adım adım ilerlediğini kaydederek, Isparta fuarlarının önümüzdeki süreçte daha da markalaşacağını, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Günaydın, "Ispartamızın 217 bin nüfusu var. Büyükşehirlerin yapamadığı, başaramadığı etkinlikleri biz bir bardak suda fırtınalar kopararak, gerçekçi olarak bunları yapmak istiyoruz" diye konuştu.

“Bu fuar artık Isparta’nın bir markasıdır”

ITB Başkanı Ahmet Adar ise, bu yıl 13’üncüsünü düzenledikleri fuarı açmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını söyleyerek, tarımla sanayileşen Isparta hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade etti. Adar, “Tarım ekonomisine katma değer sağlamak için her fırsatı değerlendiriyoruz Isparta’nın tarımsal ürünlerini en yeni yöntem ve kalitede yetiştiriyoruz. Üretimde kaliteyi en yüksekte tutuyoruz. Artık Isparta’nın üretimdeki başarısını, markalaşma ve pazarlama konularında da göstermemizin zamanı gelmiştir. Son dönemde markalaşma konusunda girişimler olmuş ve bu girişimler belli bir mesafe kat etmeyi başarmıştır. Bu girişimlerin sayısının artmasını ümit ediyoruz. Bizler bu fuarın geleceğine inandık, bugünleri hayal ettik ve fuarımızı şu anki durumuna getirdik. Bu fuar artık Isparta’nın bir markasıdır" dedi.

Fuar açılışını Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, ITB Meclis Başkanı Nuri Selçuk ve Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk birlikte yaparken, açılışa çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fuarı gezdiler. Fuarda, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili olarak traktör başta olmak üzere, tarım ve zirai aletler, kullanılan her türlü araç - gereçleri de bulabilmek mümkün. Ayrıca fuar kapsamında, modern tarım ve hayvancılık konularında gelişmiş sistemler de üreticiler ve meraklıların beğenisine sunuluyor.

85 firma ve bağlı kuruluşlar fuardaki yerlerini aldı

Fuar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Detay Fuarcılık Genel Müdürü Ahmet Sırça, “Isparta’da 13’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bugün açılışını yaptık. Fuarımız 13 yıldır bölgenin tüm tarımsal alt yapısına hizmet veren, hem çiftçiyi hem ekipman üreticisini bir araya getiren, yenilikleri ve gelişmeleri burada tanıtma imkanı sunan bir platform haline geldi. Her geçen gün de gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda 85 adet firma var ve tabi bu firmaların temsil ettiği başka firmalar da var. Burada gübreden fidana, fide üretimi, ilaç, traktör, tarım ve hayvancılık ekipmanları ile ilgili firmalar var” dedi.

Düzenlenen fuara olan ilgi ve ziyaretçilerin ilk günkü durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Detay Fuarcılık Genel Müdürü Ahmet Sırça, “Bölgemiz spesifik bir bölge, yani ihtisas diyebiliriz. Kendi bölgesine has, yayla şartlarında ve meyvecilik alt yapısına uygun bir yapısı olduğu için buranın kendine özgü bir yapısı var. Bölgenin bu fuara ilgisi de yeterince var” diye konuştu.

Firmalar büyüyor, üreticiler ise kolay ulaşım imkanı buluyor

Ticaret Borsası öncülüğünde yapılan fuar organizasyonunu kendilerinin üstlendiğini dile getiren Genel Müdür Ahmet Sırça, bu tür fuarların hem çiftçi hem de ekipman üreticisini bir araya getirmesi bakamından önemli olduğuna dikkati çekti. Sırça, “Firmalar açısından baktığımız zaman, yerel firmaların bu tür fuarlara katılarak ufuklarını açtıklarını görüyoruz. Daha önceleri yöresel ve bölgesel satış - pazarlama stratejileri varken, şimdi bu fuara katılarak daha dışarıya, hatta ihracata yönelik çalışmalara yöneldiklerini biliyoruz. Çiftçi ve bölgedeki hayvancılıkla uğraşan insanlar olarak baktığımız zaman da, onların daha dışarıda ulaşabilecekleri bir takım ürün ve hizmetlere burada 4 gün gibi kısa bir sürede ulaşma imkanları oluyor. Yani bu da onların işini kolaylaştırmış oluyor” dedi.

Genel Müdür Sırça bu fuarla birlikte ayrıca, sektördeki tüm yenilik ve gelişmeler ile iş bağlantılarını bu fuarla sağlamış olduklarını sözlerine ekledi.

50 - 100 bin dolaylarında ziyaretçi beklentisi

Katılımcı firmalar arasında 4 yıldan bu yana fuarda yer aldıklarını dile getiren Su Arıtma Firması Sahibi Neşat Ataseven ise, “Su arıtma firmamızla bu fuara katılıyoruz. Zirai ilaçlardan dolayı suyun PH derecesi ve çözünürlüğü konusunda yardımcı olan cihazlara sahibiz. Bu konuda seralara temiz su verme noktasında bulunan cihazlarımız noktasında fuara katılıyoruz. Tarımda ve hayvancılıkta suyla alakalı bütün sistemlerimiz mevcut, bu konuda modern çalışmalar yapıyoruz. İlk gün olmasına rağmen katılımcılar sayı ve ilgi bakımından güzel. Isparta ve bölgede, tarım fuarı artık bir marka oldu. Yaklaşık 50 - 100 bin dolaylarında bir katılımcı beklentimiz var. İlk güne nazaran çok çok iyi. Vali Bey ve Belediye Başkanımızın destekleri bu konuda aşırı derecede, bu da bizi memnun ediyor. Herkesi bu fuara davet ediyoruz, muhakkak gelip görülmesi gereken bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

Isparta’daki fuar, Gökkubbe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 26 Kasım 2017 Pazar akşamı sona erecek.