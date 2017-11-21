Isparta’ya mevsimin ilk karı yağdı

Kentteki yüksek kesimlerde belirgin olan kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz gece yarısı etkili olan sağanak yağmur sonrasında Isparta kent merkezinde sabaha karşı ilk kar yağdı. Isparta’daki ilk kar yağışı kentin yüksek kesimleri olan Binbirevler, Işıkkent, Batıkent ve Hızırbey Mahalleleri gibi bölgelerde belirgin olarak gözlenirken, merkezi bölgelerde ise hafif şekilde etkili oldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre, kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, Isparta ve çevre bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ile kar yağışının beklendiği bildirildi.