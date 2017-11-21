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21 Kasım 2017 13:37

Isparta’ya mevsimin ilk karı yağdı

Isparta’da mevsimin ilk karı bu sabah yağdı.

Isparta’ya mevsimin ilk karı yağdı

21 Kasım 2017 13:37

Kentteki yüksek kesimlerde belirgin olan kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.


Geçtiğimiz gece yarısı etkili olan sağanak yağmur sonrasında Isparta kent merkezinde sabaha karşı ilk kar yağdı. Isparta’daki ilk kar yağışı kentin yüksek kesimleri olan Binbirevler, Işıkkent, Batıkent ve Hızırbey Mahalleleri gibi bölgelerde belirgin olarak gözlenirken, merkezi bölgelerde ise hafif şekilde etkili oldu.


Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre, kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, Isparta ve çevre bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ile kar yağışının beklendiği bildirildi.




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