İş’te Roman Çalıştayı Isparta’da başladı

Isparta’da yaşayan romanların toplumsal hayata kazandırılması ve iş gücüne katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Seramik Araştırma Uygulama Merkezi ve Güneykent Belediyesi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Projesi kapsamındaki “İş’te Roman Çalıştayı” Barida Hotel’s’te başladı.

‘Romanlara Açılan Pencere’ Projesi kapsamında düzenlenen Çalıştay’da açılış konuşmalarının ardından İş’te Roman Paneli’ne geçildi.

Panele konuşmacı olarak, Proje Yürütücülerinden Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, İzmir Romanları Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Sıfır Ayrımcılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Işık katıldı. Düzenlenen panele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı’nın yanı sıra, üniversite öğrencileri, yerel halk ile projeye katılan Roman vatandaşlar yer aldı.

"Eğitilmesi gerekenler yalnızca Romanlar değil"

“İş’te Roman” başlıklı panelde, romanların toplumsal hayatta karşılaştıkları zorluklar, onların sorun veya sıkıntılarına çözüm bulunması, iş dünyasına kazandırılmaları ile istihdam konularında yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Eğitim alanında romanların karşılaştıkları sorunlar konusunda da eğitilmesi gerekenlerin yalnızca romanlar olmadığına dikkat çekilen panelde, toplumun da romanlara karşı bilinçlendirilmesi ve onların yaşadıkları hayatı, şartları anlamaya gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Panelde konuşmacı olarak yer alan İzmir Romanları Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, medyada Romanların daha çok çalgı ve çengi ile öne çıkarılmasını yadırgadıklarını dile getirerek, Romanların daha çok sosyolojik çalışmalarla yapılan haberlerle öne çıkmasını istediklerini kaydetti.

Bakanlık tarafından da destekleniyor

Projenin ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından “Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında da desteklendiği bildirildi.

Bugün başlayan çalıştay, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle birlikte 27 Kasım’da son bulacak.