ITSO heyeti Ankara’da

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Nihal İspir ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Başdeğirmen ve ekibine başarılar diliyorum. Kendisi Isparta’yı ve ülkesini seven fedakar bir arkadaşımız yeni dönemde daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Başdeğirmen: “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü hiç unutmadık”

ITSO Başkanı Başdeğirmen ise, “TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ilimizin ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve marka şehirlerarasına girebilmek için yaptığımız tüm çalışmalara destek verdi. Yeni dönemde de kendisinin desteğine daha çok ihtiyacımız var. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri olarak her zaman üyelerimizin, ilimizin ve ülkemizin menfaati adına çalışıyoruz. İlimizde ihracatı artırmayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ‘Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır’ sözünü hiç unutmadık. Bundan sonra da hep birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.