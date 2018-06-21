MHP’li Günaydın, ’Ülkenin bekası için’ Cumhur İttifakı’na oy istedi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez ve Özgür İsmailoğlu ile birlikte Üzüm Pazarı esnafı ile buluştu. Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, esnafla bir araya gelinirken, istek, talepler dinlendi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Adaylarımızla birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunduk, karşılıklı sohbet ettik. Güzel bir gün oldu. Isparta Belediye Başkanı olarak çizgisi belli olan adaylarımızı mecliste görmek istiyoruz” dedi.

Gaziyi evinde ziyaret ederek, Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim ettiler

Belediye Başkanı Günaydın ve MHP Milletvekili birinci sıra adayı Sönmez eşleriyle birlikte, 1974 Kıbrıs Gazisi Mehmet Ural ve eşi Sakine Ural’ı evinde ziyaret ederek, Gazi Ural’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Seçim çalışmalarının akşamki bölümünde ise Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez, Özgür İsmailoğlu, Muzaffer Türkeş Mahallesinde bulunan Güvercin Sevenler Derneğinde vatandaşlarla buluştu. Burada mahalle muhtarı Süleyman Çimen, dernek başkanı Ömer Çivici ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan heyet, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dünya’nın kalbi Türkiye’dir, bunu sindiremiyorlar, yaşatmak istemiyorlar”

Cumhur ittifakı, milletvekilliği seçimleri ve 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Günaydın, “Biz dünyanın en büyük, en tehlikeli, en vahim kötülük, düşmanlık ve hainliği yaşayan bir millet olduk. 15 Temmuz’u biliyoruz. 15 Temmuz gerçekleşseydi binlerce vatansever, başarılı insanlar katledilecekti. Allah’ını unutan bu hainler, bu mazlum insanları yok edip, altın tepsi içerisinde ülkeyi Amerika’ya teslim edeceklerdi. 251 şehit binlerce gazi verdik. 251 şehidin tamamı bizleriz. Memleketimizi, milletimizi, vatanımızı o kadar çok sevmeliyiz ki, o kadar sahip çıkmalıyız ki, bu vatanımızı, milletimizi Adnan Menderes’in asıldığı gibi Türk Milleti koyun gibi durur, mücadele yapamazsak Türk Milleti bu zannedecekler. 251 şehidimize Allah gani gani rahmet versin. Onların yüzü hürmetine bizde ülkemize sahip çıktık. Cumhurbaşkanımızın havada uçağını vurmaya kalktılar. Bir milletin arı beyi kimdir, Cumhurbaşkanıdır. Arı beyinden başladılar vurmaya. Bütün Türk devletleri, toplulukları bizi abi olarak görüyor. Yürüsün bizde arkalarından yürüyüp ülkemizi bizde yükseltelim diye Türkiye Cumhuriyetini bekliyorlar. Bunu bildikleri için Türkiye Cumhuriyetini yok ettikleri zaman Türk Cumhuriyetleri de bitecek gözüyle bakıyorlar. Türkiye Cumhuriyetini ve Dünya üzerindeki Türklük Alemini yok etmek istiyorlar. Ana mesele bu. Anadolu bizim ana vatanımız. Halen daha bu gafiller, bu düşmanlar bizi Anadolu üzerinde yaşatmak istemiyorlar, layık görmüyorlar. Onun için bizim bu konuda çok büyük bir sevda ile vatansever, milliyetçi olmak lazım. Ülkesini, çocuğunu, kuşunu, çiçeğini balını sevmek lazım Anadolu’nun. Dünya’nın kalbi Türkiye’dir, bunu sindiremiyorlar, yaşatmak istemiyorlar. Dünya Türk’lerden , Milliyetçi Hareket Partisinden korkuyor. MHP Türk milli şuurunun dünya üzerinde gelecekte de binlerce sene var olacaktır. Türklük aleminin yönetimi MHP’den doğacaktır. Yer yer MHP’yi yok etme peşinde koşuyorlar, kim bunlar haçlılar, yani Türk düşmanları. Türklük Alemini ve MHP’nin canını yok etmek istiyorlar. Bu canı koruma peşinde olan bir yiğit var. Bu yiğit Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli her zaman ülkesinin yanında yer aldı. En kritik anlarda devreye girmiştir” dedi.

“Kurulan ittifak, ülkeyi kurtarma politikasıdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her zaman ülkesinin yanında yer aldığını hatırlatan Günaydın, ülkenin beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve bundan dolayı da Cumhur İttifakının kurulduğunu belirtti. Herkesin MHP’yi dua ile şükranla ağzına alması gerektiğine vurgu yapan Günaydın, kurulan ittifakın ülkeyi kurtarma politikası olduğunu anlatarak, Cumhur İttifakı ve MHP’nin Pazar günü yapılacak olan seçimlerde desteklenmesini istedi.