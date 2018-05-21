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21 Mayıs 2018 13:00

Motosiklet kazasında ölen diş hekimine hüzünlü veda

ISPARTA (İHA)– Isparta – Eğirdir Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli klinik hekimi Cem Eşber Baltacı, görev yaptığı kurum önünde sevenleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Motosiklet kazasında ölen diş hekimine hüzünlü veda

21 Mayıs 2018 13:00


Edinilen bilgiye göre, kaza Isparta - Eğirdir Karayolu’nda Cem Eşber Baltacı idaresindeki motosikletin aynı yönde seyrederken yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan ve henüz sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Diş Hekimi Baltacı ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Sağılık ekipleri, ağır yaralı Baltacı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tüm müdahalelere rağmen yaralıyı kurtaramadı. Motosiklet sürücüsü Baltacı olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi ise gerekli incelemeler sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.



Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Klinik Hekimi olarak görevliydi


Öte yandan, Baltacı’nın Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde klinik hekimi olarak görev yaptığı ve motosikletiyle hafta sonu tura çıktığı öğrenildi.



Son paylaşımları Burdur’daki Lisinia ve Sagalassos fotoğrafları oldu


Baltacı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ise son olarak Burdur Yeşilova’daki Salda Gölü, Karakent’teki Lisinia Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ağlasun’daki Sagalassos Antik Kenti’ni gezdiği görüldü. Baltacı sosyal medya hesabında son olarak buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaştı.



Hüzünlü veda


Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Morgu’nda gerekli incelemeleri tamamlanan Baltacı’nın cenazesi bugün saat 11.15’te helallik alınması için görev yaptığı Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne getirildi. Burada Baltacı için tören düzenlendi. Baltacı’nın cenazesi bugün toprağa verilecek.




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