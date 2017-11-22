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22 Kasım 2017 17:08

Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı

Ünlü Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 5.

Neşet Ertaş, türküleriyle anıldı

22 Kasım 2017 17:08

yıldönümünde, Isparta’da anıldı.


Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 5. yıldönümünde Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Topluluğunca düzenlenen program ile anıldı. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Akyüz’ün verdiği konserde, onlarca kişi Ertaş’ın hafızalara kazınan ve ölümsüz türkülerini hep birlikte söyledi.


Ardında “Cahildim Dünyanın Rengine Kandım”, “Neredesin Sen”, “Ah Yalan Dünyada”, “Gönül Dağı”, “Yazımı Kışa Çevirdin” ve daha birçok eser bırakan Ertaş, yine çok sevdiği türkülerle yad edildi.




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