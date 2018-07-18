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18 Temmuz 2018 10:29

Öğrenciler lavanta kesti, barınak temizledi

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’ndeki gençlik kampında öğrenciler lavanta kesti, barınak temizledi.

Öğrenciler lavanta kesti, barınak temizledi

18 Temmuz 2018 10:29


Eğirdi Belediyesi ve Gençlik Servisleri merkezi işbirliği ile 13-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Gençlik kampı başladı. Gençlik kampı bünyesinde ilçeye gelen 12 gönüllü genç, Rüya Park rekreasyon alanında bulunan barınaklarda ve Park Bahçeler Müdürlüğü geri dönüşüm bölümünde çalışmalarını sürdürüyor.


9 Farklı ülkeden gelen 12 genç, günde 6 saat çalışarak, hem ilçeye fayda sağlıyor hem de ilçenin gönüllü gönül elçisi oluyor. Gönüllü gençler, tavuk yıkıyor, barınak temizliyor, lavanta kesiyor ve geri dönüşüm malzemelerinden el sanatları yapıyor.


Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Gönüllü öğrencilerle her yaz çalışmak istiyoruz. Bizim bazı personellerimizden daha verimli çalışıyorlar. Geçen yıl da çok memnun kalmıştık, bu yılda aynı projeyi yapmak istedik. Gençlerimiz gönüllük esasına göre çalışıyorlar. Rüya Park rekreasyon alanında biz onlara ne iş verirsek yapmayacağız, demiyorlar. Harika görüntüler oluşuyor. Hem ülkemizin tanıtımı, hemde ilçemizin tanıtımı için güzel bir proje oluyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.


Gönüllü gençler ise Eğirdir’i çok sevdiklerini ve Rüya park’ta çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.




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