Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 14:20

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da yol kontrolü sırasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

09 Temmuz 2018 14:20


Edinilen bilgiye göre, Isparta Sav kavşağında yol kontrolü uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelmeden tali yola giren aracı şüphe üzerine takibe aldı. Aracın, emniyet ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymaması üzerine, yaşanan kovalamaca sonucu araç ile içinde bulunan M.K. ve Ö.T. yakalandı. Polisin araç içerisinde yaptığı aralamalarda 0.35 gram kokain maddesi, 0.55 ve 0.35 gram olmak üzere 2 paket halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yakalanan 2 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç