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07 Temmuz 2018 14:37

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da polisin yol kontrolleri esnasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan kontrolde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

07 Temmuz 2018 14:37

Araçtaki şüpheli 3 kişiden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri esnasında Antalya istikametinden gelen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan A.K, M.K. ve E.T.K. isimli şahısları inceleyen emniyet güçleri, yapılan aramalarda 2.35 gram eroin maddesi, 6 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.


Şüphelilere ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken M.K.’nin aynı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.




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