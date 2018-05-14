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14 Mayıs 2018 14:50

SDÜ, Dağ Bisikleti’nde 4.kez Türkiye Şampiyonu oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dağ Bisikleti kadın ve erkek takımları Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Koç Spor Fest Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda son 4 yılda 4.

SDÜ, Dağ Bisikleti’nde 4.kez Türkiye Şampiyonu oldu

14 Mayıs 2018 14:50

Kez Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.


SDÜ Dağ Bisikleti Takımı, 7- 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Koç Spor Fest Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, ‘Erkekler’ kategorisinde ilk 3 sporcu, ‘Kadınlar’ kategorisinde ise 1. ve 3. olarak yarışı domine eden dağ bisiklet takımı, SDÜ olarak derece kürsüsünü kapladı. Elde edilen şampiyonlukla beraber SDÜ Dağ Bisikleti Takımı, son 4 yılda üst üste 4.kez Türkiye Şampiyonluğunu elde etmiş oldu.


Şampiyonada listelenen kategori ve dereceler ise şöyle: Erkekler Ferdi Sıralaması; “1-Emre Yavuz - Süleyman Demirel Üniversitesi, 2-İsak Ünal - Süleyman Demirel Üniversitesi, 3-İbrahim Gülmez - Süleyman Demirel Üniversitesi.”


Kadınlar Ferdi Sıralaması; “1-Ayşe Çakır - Süleyman Demirel Üniversitesi, 2-Simge Gider - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3-Büşra Önder - Süleyman Demirel Üniversitesi.”


Erkekler Takım Sıralaması; “1-Süleyman Demirel Üniversitesi, 2-Akdeniz Üniversitesi, 3-Kocaeli Üniversitesi.”


Kadınlar Takım Sıralaması; 1-Süleyman Demirel Üniversitesi, 2-Orta Doğu Teknik Üniversitesi


3-Kocaeli Üniversitesi.”




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