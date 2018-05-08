SDÜ GSF öğrencilerinden özgün bakış açılı sergi

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve Cam, Grafik Tasarım ve Resim Bölümünce hazırlanan Mezuniyet Sergisi GSF Sergi Alanı’nda açıldı.

GSF son sınıf öğrencilerinin çalışmaların yer aldığı sergide, seramik bölümünün 100, grafik bölümünün 120, resim bölümünün 150, geleneksel Türk sanatlarının 100 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, tamamen mezun olacak öğrencilerin kendi özgün bakış açıları ve kendi konularına uygun olarak yorumladıkları bir sergi niteliğinde olması sebebiyle yoğun ilgi gördü.