Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:10

SDÜ GSF öğrencilerinden özgün bakış açılı sergi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladığı 370 eserin bulunduğu sergi büyük ilgi gördü.

SDÜ GSF öğrencilerinden özgün bakış açılı sergi

08 Mayıs 2018 16:10


SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve Cam, Grafik Tasarım ve Resim Bölümünce hazırlanan Mezuniyet Sergisi GSF Sergi Alanı’nda açıldı.


GSF son sınıf öğrencilerinin çalışmaların yer aldığı sergide, seramik bölümünün 100, grafik bölümünün 120, resim bölümünün 150, geleneksel Türk sanatlarının 100 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Sergi, tamamen mezun olacak öğrencilerin kendi özgün bakış açıları ve kendi konularına uygun olarak yorumladıkları bir sergi niteliğinde olması sebebiyle yoğun ilgi gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç