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23 Mayıs 2018 12:19

SDÜ öğrencisinin akademik oruç savunmasına, Rektör’den yanıt

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) bu yıl Ramazan Ayı’na denk gelen Haziran ayında başlayacak olan final sınavlarının, oruç tutmasına mani olduğu gerekçesiyle sorumluluğu Rektör Prof.

SDÜ öğrencisinin akademik oruç savunmasına, Rektör’den yanıt

23 Mayıs 2018 12:19

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya atan öğrenciye sosyal medyadan manidar bir yanıt geldi.


Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan ‘SDÜGiller’ isimli twitter hesabından, bahar dönemi final sınavlarının Ramazan Ayı’na denk gelmesini eleştiren ve oruç tutamayacağını belirten bir öğrenciye Rektör Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı tarafından ilginç bir yanıt geldi.


Öğrencinin “Öbür tarafta akademik bir dille yaparsınız” twitine “Benimle bir ilgisi yok” cevabı


Attığı twitte, “Rektör hocam finaller yüzünden oruç tutamayacağım, öbür tarafta açıklamayı akademik bir dille yaparsınız artık” yazan ve kendisini paylaşıma etiketleyen öğrencisine karşılık veren SDÜ Rektörü Çarıkçı, “Bence senin bizzat açıklaman gerekir. Benimle bir ilgisi yok” yanıtını verdi.


Rektör Çarıkçı ayrıca, yazdığı cevabın sonuna gülümseme anlamına gelen ‘:)’ işaretini koydu.


SDÜ öğrencisi ve Rektör Çarıkçı arasında geçen bu sosyal medya diyalogu, üniversite öğrencilerin sıkça ziyaret ettiği sayfa ve hesaplarda çok kez paylaşıldı.


Isparta’da dün akşam yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.




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