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08 Mayıs 2018 15:49

SDÜ TBMYO’da eğlenceli proje sergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen TBMYO Proje Sergisi, okul bahçesinde görücüye çıktı.

SDÜ TBMYO’da eğlenceli proje sergisi

08 Mayıs 2018 15:49


Öğrencilerin öğretim yılı içerisinde el sanatları, görsel sanatlar ve teknoloji alanında yapmış oldukları çalışmaların yer aldığı serginin açılış konuşmasını Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Muharrem Zafer Çağlar yaptı.


Çağlar, düzenlenmesinden büyük mutluluk duydukları sergide, öğrencilerin hem çalışmalarını sergileme fırsatı bulduğunu hem de mezuniyet öncesi gönüllerince eğlendiğini ifade etti.


MYO bünyesinde yer alan bölümlerin katılımıyla açılan sergide, öğrencilerin bir yıl içerisinde özveriyle hazırladıkları çalışmalar yer aldı.


TÜBİTAK ve diğer yarışmalarda derece alan 120’ye yakın öğrenci projesinin sergilendiği etkinlikte, modern, çevreci ve yeşilliği koruyan bir anlayışla hazırlanan ürünler, engelliler için tasarlanan elektrikli araçlar, hastane otomasyonları, lazer tarayıcısı, yön bilgilendirme sistemleri ve el emeği kumaşlar ilgi çekti.




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