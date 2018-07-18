SDÜ ev sahipliğinde ‘Fen Bilimleri Alanında TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri’ isimli uygulamalı proje yazma eğitimi verildi. 25 kişinin katılımı ile Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, fen bilimleri alanında uzmanlaşan akademisyenlerin proje hazırlama- sunma kapasitelerinin artırılması ve proje kültürünün devam ettirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin içeriği hakkında bilgi verdi.

SDÜ, bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam edecek

“Burada aldığınız eğitimin projeye dönüşmesini umut ediyorum. Fen Bilimleri alanında hayata geçirdiğimiz bu eğitim modelini sosyal ve sağlık bilimleri alanında da uygulamayı planlıyoruz” diyen Saltan, üniversite olarak bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi de, “SDÜ’nün çok önemli bir uygulaması var. Faydalı bir model hayata geçiriyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kanalı ile kurum desteği sağlıyoruz. Ayrıca projenizi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) teslim etmeden önce ‘Mentör Desteği’ sağlıyoruz” dedi.

Eğitmenler, bilgi ve tecrübelerini aktardı

Toplam 2 gün süren eğitimleri, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, YETEM Müdürü Prof. Dr. M. Cengiz Kayacan ve Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Öksüz verdi.

Eğitimde, TÜBİTAK- ARDEB proje bileşenleri teorik/uygulamalı olarak tüm ayrıntılarıyla paylaşıldı ve örnek proje yazım uygulamaları gerçekleştirildi.

Genç akademisyenlere, “TÜBİTAK projelerinin yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar”, “proje başvuru süreci ve şartları”, “Projelerin değerlendirme ölçütleri” hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitmenler, özgün konu bulma, proje hazırlama ve yönetimi, projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırma, projeden katma değer ve yayın üretme konularında bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Program, eğitime katılan kursiyerlere katılım sertifikalarının ve eğitmenlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.