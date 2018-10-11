SDÜ'de müzikli konserli kan bağışı

SDÜ Doğu ve Batı Yerleşkelerinde konuşlanan bağış tırlarına ilgiyi artırmak adına harekete geçen yetkili ve öğrenciler, şarkı söyleyerek öğrencileri alana topladı. Alana toplanan öğrenciler, kan bağışı konusunda bilgilendirilerek, form doldurduktan sonra bağış için sıraya geçti.

“7 günde 540 ünite kan bağışında bulunuldu”

Kan bağışı çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) bilgi veren SDÜ Kızılay Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merve Alkan, "Kızılay'ın ‘Hedef 25' isimli projesi kapsamında 7 gündür üniversitedeyiz. Doğu ve Batı Kampüsünde kan bağışı alıyoruz. 7 günde 540 ünite kan bağışında bulunuldu. Aynı zamanda Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulunda da kök hücre ile ilgili bir çalışmamız var. Orada da 120 kişiden kök hücre bağışı alındı. Çalışmalarımız her zaman olduğu gibi devam ediyor, Kızılay ekiplerine kulüp olarak da destek veriyoruz. Bu konuda başta Rektörümüze, akademik personellerimize ve bağışçı olan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kan bağışını biraz daha eğlenceli hale getirebilmek için böyle bir şey düşündük"

Bağışların üniversite öğrencileri tarafından gördüğü ilginin iyi denecek düzeyde olduğunu aktaran SDÜ Kızılay Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Merve Alkan, bağış sayısı ve farkındalığı artırmak adına müzikli çalışma yaptıklarını ifade etti.

Alkan yapılan çalışmaların eğlenceli ve farklı bir hale getirilmesinin bağışlara olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Dikkat çekmek, insanları buraya çekebilmek ve kan bağışını biraz daha eğlenceli hale getirebilmek için böyle bir şey düşündük. Müzik insanların dikkatini çeken bir şey sonuçta, biz de böyle bir şey yapma kararı aldık. İnsanlar form doldururken kendilerini biraz daha rahat hissediyorlar. Strese girmiyorlar ve daha iyi oluyor. İlgi görüyor, daha iyi oluyor. Çok iyi gidiyoruz, umarım sene boyunca da böyle olmaya devam eder. Bir ünite kan 3 kişiye can verir, kan verin hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.

Kampuü içerisindeki bağışların bir süre daha devam edeceği belirtildi.