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28 Şubat 2018 11:28

Şehir Planlama Öğrencileri “Engelsiz Eğirdir”i tasarladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde başlatılan Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı konulu eğitim programı sona erdi.

Şehir Planlama Öğrencileri “Engelsiz Eğirdir”i tasarladı

28 Şubat 2018 11:28


Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Polat’ın yürütücülüğünde 10 gün süren Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı konulu eğitim programı sona erdi. Proje kapsamında öğrenciler hazırladıkları çalışmaları sergilediler.


Çalışma hakkında bilgi veren Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Polat, "13 farklı üniversiteden gelen 23 öğrencimizle birlikte projemizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bazı günler gece üçlere kadar, bazı günler ise sabahlara kadar çalıştılar. Öğrencilerimiz Ada’yı tekerlekli sandalyeyle dolaştılar. Gözlerini bağlayarak yürümeye çalıştılar. Ada’nın her sokağını, her köşesini tek tek milimetrik olarak ölçtüler. Sentezlemek için 6 ana başlık belirledik. ’Genişlik, dönme alanları, yükseklik ve boy hizası, yüzey özellikleri, yönlendirme araçları ve estetik değerler’ olarak Adayı 5 ayrı bölgeye ayırdık” dedi.


Öğrencilerin görme, bedensel, işitme ve duyusal engelliler için teker teker analiz yaptığını ifade eden Polat, “Bu sınıflamayla Kırmızı, Sarı, Yeşil trafik levhalarını kullanarak adanın engelliler için uygunluğunu çıkarmaya çalıştık. Bunun sonucunda arkadaşlarımız toplandılar ve Engelsiz Eğirdir nasıl olur diye 4 tane alternatif ürettiler. 5’li 6’lı gruplar halinde kısa sürede mükemmel sonuç çıkardılar " dedi.


Konuşmanın ardından öğrenciler projelerini anlatarak katılımcıları bilgilendirdi.




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