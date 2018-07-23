Susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar

Üreticilerden İbrahim Başal, “Ben vatandaş olarak borcumu ödemişim, adam borcunu ödememiş. O adamla beraber benim elmalarım da kuruyor. Benim suçum ne burada? Ben, devlet büyüklerimden bu işe bir el atmalarını istiyorum” dedi.

Isparta Yenişarbademli’ye bağlı tek köy olan Gölkonak köyünde, enerji dağıtım şirketinin borçlar yüzünden elektriğini kestiği sulama pompalarından su alamayan onlarca köylü, bahçelerine giderek, kuruyan elma ağaçlarını kesmeye başladı. Sulama Birliğinin borcu yüzünden araziye su basan pompanın işletme tarafından elektriğinin kesilmesi sonucu mağdur olduklarını kaydeden köylüler, borcunu ödeyen ve ödemeyen herkesin aynı kefede tutulduğundan yakınarak, bu duruma acil olarak çözüm bulunmasını istiyor.

Muhtar Kaygısız: “Köylü mağdur durumda kaldı”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gölkonak Köyü Muhtarı Abdullah Kaygısız, “Geçmiş yıllarda elektrik şirketine 160 bin lira olan borç, vatandaşların birliğe para ödememesi ve birlik tarafından da şirkete para ödenememesi sebebiyle, firma tarafından pompanın elektriği kesildi. Köylünün tamamı mağdur durumda kaldı” dedi.

Elmaların bu tarihten itibaren en az 3 defa daha sulanması gerektiğini söyleyen Kaygısız, köy halkının tamamının mağdur olduğunu, borcun olduğunu ve ödeyemediklerini söyleyerek yetkililerden mağduriyetin giderilmesini istedi.

Başal: “Ben borcumu ödedim, benim suçum ne?”

Yaşanan mağduriyet nedeniyle bazı köylüler de bahçeleri gezerek incelemelerde bulundular. Beyşehir Gölüne 500 metre mesafede elmalığı olduğunu ifade eden İbrahim Başal, köylünün bazılarının borcu olduğunu ama kendilerinin borcu olmamasına rağmen yaşanan sıkıntı nedeniyle ‘Evladım’ diye tabir ettiği, yıllarca emek vererek yetiştirdikleri 10 - 20 yıllık elma ağaçlarını kesmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Üretici Başal yaptığı açıklamada, “Ben vatandaş olarak borcumu ödemişim, adam borcunu ödememiş. O adamla beraber benim elmalarım da kuruyor. Benim suçum ne burada? Ben, devlet büyüklerimden bu işe bir el atmalarını istiyorum” diye konuştu.

Ağaçları kestiler

Elma bahçelerinde bir süre incelemelerde bulunan köylüler, bölgenin susuzluktan dolayı bakımsız bir hale geldiğine dikkat çekerek, verimli arazilerin domuz istilasına terk edildiğini aktardı.

İncelemelerde sırasında üreticilerden İbrahim Başal, susuzluk nedeniyle kuruyan elma ağaçlarını kesti. Köylüler, üretimin durma noktasına geldiği köyde acil olarak su sorunun çözülmesini istiyor.