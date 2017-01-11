Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 13:09

Sütçüler’de seraları kar vurdu

Sütçüler’de seraları kar vurdu

11 Ocak 2017 13:09

Isparta’nın Sütçüler İlçesi’ndeki sera üreticileri kara teslim oldu.
Sütçüler İlçesine bağlı Şeyhler, Yeşilyurt ve Çandır Köyü’nde sera üreticisi kara teslim oldu.Kar yağışını etkili olduğu bölgede seralar kar kütlelerine dayanamayınca çöktü. Şeyhler Köy Muhtarı Mesut Bayraktar, “Seralarımızda bütün sebzeler yetişiyor seralarımızda şuan marul yetişiyoruz. Her türlü sebzenin yetiştiği seralarda böyle bir olayda karşılaştık. Üreticilerimiz mağdur. Devletten destek bekliyoruz” dedi. 17 yıl sonra ilk kez aşırı kar yağışından dolayı köylünün geçim kaynağı olan seralar yıkıldığını belirten Bayraktar, ağır gelen kar kütlesine demirlerin dayanamadığı ifade etti. Bayraktar, “Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Köylü seracılık yaptığından beri ilk kez böyle bir olayla karşılaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İçeride mahsul varken ateş yakıldı. Bazı çiftçiler plastik örtüyü keserek seralarının yıkılmasını önledi.”
Bayraktar, yetkililerden üreticiye sahip çıkmalarını bölgenin afet kapsamına alınmasını istedi



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç