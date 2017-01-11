Sütçüler’de seraları kar vurdu

Isparta’nın Sütçüler İlçesi’ndeki sera üreticileri kara teslim oldu.

Sütçüler İlçesine bağlı Şeyhler, Yeşilyurt ve Çandır Köyü’nde sera üreticisi kara teslim oldu.Kar yağışını etkili olduğu bölgede seralar kar kütlelerine dayanamayınca çöktü. Şeyhler Köy Muhtarı Mesut Bayraktar, “Seralarımızda bütün sebzeler yetişiyor seralarımızda şuan marul yetişiyoruz. Her türlü sebzenin yetiştiği seralarda böyle bir olayda karşılaştık. Üreticilerimiz mağdur. Devletten destek bekliyoruz” dedi. 17 yıl sonra ilk kez aşırı kar yağışından dolayı köylünün geçim kaynağı olan seralar yıkıldığını belirten Bayraktar, ağır gelen kar kütlesine demirlerin dayanamadığı ifade etti. Bayraktar, “Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Köylü seracılık yaptığından beri ilk kez böyle bir olayla karşılaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İçeride mahsul varken ateş yakıldı. Bazı çiftçiler plastik örtüyü keserek seralarının yıkılmasını önledi.”

Bayraktar, yetkililerden üreticiye sahip çıkmalarını bölgenin afet kapsamına alınmasını istedi