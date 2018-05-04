Taksici esnafından Bakan Eroğlu’na ‘Yerli vekil istiyoruz’ talebi

Dr. Veysel Eroğlu’nu duraklarında konuk ederek gül dondurması ikram eden taksici esnafı, illerin yerli milletvekilleri olması hususunda taleplerde bulundu. Ziyarette konuşan bir taksicinin “Buradan 4 vekil çıkaralım, ama 4’ü de Ispartalı olsun istiyoruz. Ne kadar çok olursa, bizimle o kadar ilgi-alaka oluyor. Her il kendi vekilini çıkarsın” sözlerine karşılık veren Bakan Eroğlu, “Ben de aynen destekliyorum” cevabını verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde geldiği Isparta’da partili milletvekili, il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanlarıyla birlikte esnaf ziyareti yaparak çay ocağında vatandaşla yorgunluk kahvesi içti, erkek kuaföründe saç tıraşı yaparak, taksici esnafıyla gül dondurması yedi. Eroğlu, Isparta’da cadde - sokak esnaf gezisi yaparak, bakanlığı tarafından üretilen orman çaylarını vatandaşa dağıttı.

Bakan Eroğlu’nun esnaf ziyaretlerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, parti yöneticileri, siyasi ve bürokratlar katıldı.

Çay ocağında yorgunluk kahvesi içti

Isparta Valiliği önündeki tören çıkışında yaya olarak Tarihi Üzüm Pazarı’na gelen Bakan Eroğlu, burada esnaf ziyareti yaptıktan sonra arastadaki bir çay ocağında dinlendi.

Bakan Eroğlu burada beraberindekilerle birlikte yorgunluk kahvesi içerek, vatandaşlara da çay ısmarladı.

Esnaf ziyaretlerine daha sonra kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi üzerinde devam eden Eroğlu, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Erkek kuaföründe saç tıraşı yaptı

Bakan Eroğlu’nun ziyaretleri sırasındaki renkli görüntüler ve esprileri yüzlerde tebessüm bıraktı.

Isparta’daki esnaf ziyaretleri kapsamında bir erkek kuaförüne giren Eroğlu, burada berber koltuğunda oturan bir kişinin saçını kesti.

Taksici esnafından Bakan Eroğlu’na yerli vekil talebi

Berberden sonra çok sayıda işletmeci ve vatandaşı ziyaret eden Eroğlu, bir taksi durağı önünde bekleyen şoför esnafın davetini kırmayarak, durakta konuk oldu.

Burada kendisine Isparta’ya özgü gül dondurması ve su ikram edilen Eroğlu, şoför esnafın siyasi taleplerini dinledi.

Durak sakinlerinden bir şoför, Bakan Eroğlu’na, “Bakanım, sizden isteğimiz; vekil olarak Isparta’mızın yerlilerini istiyoruz. Birinci isteğimiz bu, bizim vekilimiz (Süreyya Sadi Bilgiç) çok iyi, gerçekten Isparta’mızla ilgileniyor, bize yardımcı oluyor. Buradan 4 vekil çıkaralım, ama 4’ü de Ispartalı olsun istiyoruz. Ne kadar çok olursa, bizimle o kadar ilgi - alaka oluyor. Her il kendi vekilini çıkarsın” dedi.

Eroğlu, taksici esnafına, “Ben de aynen destekliyorum” yanıtını verdi.