Türkiye’nin FETÖ/PDY’deki ilk çatı davasında bu celse karar çıkacak

Esasa ilişkin savunmaların alındığı bugünkü duruşmada, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tarafından bu celse kararın çıkacağı belirtildi.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen ve Türkiye’deki ilk çatı davası olma özelliğini taşıyan davada, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 48’i tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmada eski SDÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Ali İhsan Altınok’un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu. Önceki duruşmalarda İzmir’e nakledilen örgütün sözde ‘Isparta bölge imamı’ olduğu iddia edilen Osman Demirhan ile örgütün ‘üniversite imamı’ olduğu öne sürülen Cabir Doğan, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Bugünkü açık görüşleri sebebiyle duruşmanın sabahki oturumunda yer almayan eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı sanıklar da öğleden sonraki oturumda yer aldılar.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların savcı mütalaasındaki esasa ilişkin savunmaları alınarak devam etti. Savunmalar sırasında bazı sanık avukatları da mahkeme heyetinden söz alarak savunmalara ek görüş beyanında bulundu.

Mahkeme başkanından ‘Bu celse kararı vereceğiz’ uyarısı

Sanık savunmaları sırasında bazı sanıkların tekraren yaptığı konuşmalar üzerine Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, uyarıda bulunarak, "Bu celse kararı vereceğiz, geçin bunları, davaya ilişkin savunmanızı yapın. Bunlar konuşuldu, yeterli süre verdik, tekrara düşüyorsunuz" dedi. Tekraren savunma yapan bazı sanıklar, verilen süre zarfında konuşmalarını tamamlayamadan yerini sıradaki sanıklara bırakmak zorunda kaldı.

Sanıklar savunma yaptığı esnada örgütün Isparta’daki kapatılan okulu Özel Altınbaşak Koleji hakkında beyan ettikleri görüşler, ‘devletin teşvik verdiği özel okuldu’ şeklinde benzerlik gösterdi. Bazı sanıklar da çocuklarının kazandıkları özel okul başarı indirimlerinden sonra onları okuldan almaları halinde indirimlerin toplam bedelini geri ödeme durumuyla karşı karşıya kalacakları için devam etmek durumunda kaldıklarını savundu. Çocuklarını devlet kanadından yapılan tüm çağrılara rağmen okuldan almayan sanıklara hitaben konuşan Mahkeme Başkanı Yazıcı, örgütün de aynı yönde ‘Okuldan almayın’ çağrısı yaptığını hatırlatarak, yapılan çağrılardan hangisine uyulmuşsa ‘örgüt üyesi’ veya olmadığının da o yönde değerlendirildiğini dile getirdi.

Duruşmaya yarın sabah 09.00’a kadar ara verildi.