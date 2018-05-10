Üniversitelilerden okudukları kente teşekkür ve veda yürüyüşü

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen fakülte ve meslek yüksekokullarının farklı bölümlerinden mezun olan üniversiteliler, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bando ekibi eşliğinde Hükümet Caddesi’nden SDÜ’ye doğru yürüdüler. Isparta’da ilk defa gerçekleştirilen SDÜ öğrencilerinin teşekkür ve vefa yürüyüşü, kentte renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe farklı ülkelerin bayrakları ile bisikletli öğrenci grubu da eşlik etti.

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları da o anları ölümsüzleştirmek adına fotoğraf ve video çekimi yaptılar.

SDÜ öğrencileri de yürüyüş sırasında fotoğraf çektirerek, arkadaşlarıyla özçekim yaptı.

Isparta Emniyeti Asayiş Ekipler Amirliği önün kadar yürümeye devam eden öğrenci topluluğu, daha sonra otobüslere binerek akşamki törene katılmak üzere yerleşkeye gitti.