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29 Haziran 2017 15:47

Uyuşturucuyla mücadele edenlere ödül

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği’nin yöneticilerini ödüllendirdi.

Uyuşturucuyla mücadele edenlere ödül

29 Haziran 2017 15:47


Vali Şehmus Günaydın, , Uyuşturucu ile Mücadele Derneği yöneticilerini ödüllendirdi. Valilik makamında düzenlenen törende Vali Günaydın, UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü’ye hediye takdim etti.


Törende Vali Şehmus Günaydın, toplumun en önemli sorunlarından birisi olan uyuşturucu konusunda yapılan çalışmaların son derece önem arz ettiğini belirtti. Günaydın, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin bu illete bulaşmamaları veya bulaşanların da bu illetten kurtarılmaları için bizim toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmemiz gerekiyor. Toplumun tüm unsurlarının, bütün sivil toplum örgütlerinin, kamu görevlilerinin ve tüm vatandaşlarımızın bu mücadelede bize destek olmalarını bekliyoruz. Isparta’mızda da derneğimiz bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel çalışmalarla bu alanda daha iyi hizmet verecekler” dedi.



Üniversite 50 dönüm yer tahsis etti


Derneğin yaptığı çalışmaları 2-3 katına çıkaracak projeler hazırladıklarını belirten Vali Günaydın, “üniversitemiz bize 50 dönüm arazi tahsis etti. Belediyelerimizin ortak olduğu yurt yaptırma birliği vasıtasıyla da bu tesisleri yapıp, derneğimiz ve bu konuda mücadele eden tüm sivil toplum örgütleri ile vatandaşlarımızla topyekun mücadele başlatmamız lazım. Biz bu mücadelede başarılı olamazsak geleceğimiz adına son derece endişeli duruma düşeriz. Bunun için de çok fazla gayret ve çaba göstermemiz lazım.”




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