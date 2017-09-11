Uzmanlardan kalitesiz kırtasiye malzemesi uyarısı

Dr. Gonca Sandal, içeriği ve nerede imalatı gerçekleştirildiği belli olmayan kalitesiz kırtasiye malzemelerinin çok ciddi oranda kanserojen içerdiğini söyledi.

Dr. Gonca Sandal, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesi aileleri kırtasiye malzemeleri konusunda uyardı. İçeriği ve nerede imalatı gerçekleştirildiği belli olmayan kalitesiz kırtasiye malzemelerinin çok ciddi oranda kanserojen içerdiği ve bağımlılık etkisi yaptığının tespit edildiğini söyleyen Sandal, ailelere “Bu ürünlerden uzak durun” mesajı verdi. Doç. Dr. Sandal, kırtasiye malzemeleri alırken ’CE’ ve ’TSE’ Belgesi aranması gerektiğini söyledi.

“Kokulu silginin bağımlılık yapma tehlikesi var”

Özellikle göz alıcı, rengarenk, kokulu silgilere dikkat çeken Doç. Dr. Gonca Sandal, bunların alerjiyi artırmasının yanı sıra çocuklarda bağımlılık yaptığının tespit edildiğini belirtti. Sandal, “2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi başlıyor. Kırtasiye malzemeleri satışa sunulmaya başlandı. Aileler, ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında okuyan çocukları için alışveriş yapmaya başladılar. Aileler, çocuklar kırtasiye malzemeleri alırken çok dikkatli olmalıdır. Kırtasiye malzemeleri seçerken içeriği belli olmayan, kalite norm ve standartlarını taşımayan, belgesiz ve ucuz iş gücü ile imalatı yapılan ürünlerden kesinlikle uzak durmalıdır. ’CE’ ve ’TSE’ Belgesi olan ürünler tercih edilmelidir.”

Kokulu, göz alıcı, rengarenk kalemler, silgiler, çeşitli kalem kutuları, yapıştırıcılar, çantaların güvenilir olmadığı takdirde çocukların sağlığını tehlikeye atacağının bilinmesini isteyen SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Sandal, “Rengarenk malzemelerde orijini belli olmayan boyaların kullanıldığını biliyoruz. Bunların çoğunluğunun kanserojen madde içerdiğinin bilinmesi gerekiyor. Özellikle lösemi, lenfoma gibi ciddi kanser türlerini artırdığı bilinmektedir. Yine tutkallarda kullanılan solvent bazlı yapıştırıcılar var. Bunlar da aynı şekilde kanserojendir. Ve alerjik hastalıklara eğilimi artırmaktadır. Alerjik rinit, alerjik deri hastalıkları, astım insidansı sıklığını çocuklarda artırdığı saptanmıştır. Kokulu silgilerin içerisinde kullanılan kokuların da alerjiyi artırmaktan öte yine bağımlılık yapıcı etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir.”

“Natural malzeme tercih edin, silgide az renk olmalı”

Okul malzemelerinin çok renkli olmaması gerektiğinin altını çizen Sandal, “Natural malzemelerden üretilen kırtasiye malzemeleri seçin. Albenisi olan, çok renkli, kokulu malzemeler çocuklar için tehlikelidir. Ve en önemlisi malzemeyi seçmeden önce mutlaka ’CE’ ve ’TSE’ Belgesi arayın” dedi.