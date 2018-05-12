Vali Günaydın, şehit ve gazi anneleriyle buluştu

Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile kahvaltıda buluştu. Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın konuklarının masalarını tek tek gezerek Anneler Günü’nü kutladı. Çok sayıda şehit ve gazi annesinin katıldığı programda protokol üyeleri de anneleri yalnız bırakmadı.

Vali Günaydın, şehit aileleri ve gazilere ne yapılırsa yapılsın, onların gösterdikleri fedakârlığın karşılığı olamayacağını ancak kendilerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin emrinde olacaklarını söyledi.

“Şehit aileleri ve gazilerin talepleri bizim için bir emirdir”

Şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin kendileri için bir emir olduğunun altını çizen Günaydın, “Lütfen başınız dara düştüğü zaman bir sıkıntınız bir talebiniz olduğu zaman bizi bilgilendirin. Arkadaşlarımız bu tespitleri yapmak için gece gündüz sahada sizlerle beraber. Ama bunun yanında yine bir talebiniz olursa hiç çekinmeden günün her saatinde bizi arayabilirsiniz” dedi.

Eşi Aysel Günaydın ile birlikte aileleri sürekli ziyaret ettiklerini belirten Vali Günaydın, şu ana kadar gidilemeyen aileleri de en kısa zamanda ziyaret edeceklerini ve Ramazan Ayı’nda da bu ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.

Vali Günaydın, konuşmasının sonunda ise şehit aileleri ve gazilerin rahatı için ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını, bunun için bütün kurumların kesintisiz çalıştığını belirterek şehit aileleri ve gazilerin bir nebze olsun mutlu olmalarının kendileri için çok önemli olduğu söyledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın şehit ve gazi annelerini karanfillerle uğurladılar.