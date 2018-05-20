Vali Günaydın Yenişarbademli’de Muhtarlar Toplantısı düzenledi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantıya köy ve ilçelerdeki mahalle muhtarları katıldı. Vali Günaydın toplantıda muhtarlara tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi.

“İlçede çalışmalar devam ediyor”

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Günaydın bugüne kadar ilçe muhtarlar toplantılarının tüm ilçeleri kapsayacak şekilde il turunu tamamlayarak ikinci tura başladıklarını kaydederek toplantılarda iletilen sorunların muhtarlar tarafından takibinin yapılmasının sonuç elde edilmesini hızlandırdığını söyledi. Vali Günaydın ayrıca, devam eden baraj inşaatının ardından Yenişarbademli ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanacağını ve 2019 yılında baraj inşaatının bitimiyle birlikte tarımsal alanda da verimliliğin artacağını aktardı.

Köyler ziyaret edildi

Muhtarlar toplantısının ardından devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde incelemek üzere Yalvaç’a geçen Vali Günaydın ilçede öncelikle Bağkonak, Ayvalı ve Sağır Köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Vali Günaydın iletilen taleplerle ilgili yetkililerin çalışma yapmasını istedi.

“2023 yılında sıcak asfaltsız köy yolu kalmayacak”

Köy ziyaretlerinin ardından Yalvaç’ta İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen Terziler-Körküler-Ayvalı-Sağır köy grup yolunun sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi alan Vali Günaydın burada yaptığı açıklamada çalışmalarda vatandaşların sıklıkla kullandığı köy grup yollarına öncelik verildiğini belirterek 2018 yılında da 200 kilometrelik sıcak asfalt hedefleri olduğunu söyledi. Vali Günaydın açıklamasında diğer bir hedeflerinin de 2023 yılına kadar yolu sıcak asfalt olmayan köy kalmayacak şeklinde olduğunu aktararak her yıl 200-250 kilometre sıcak asfalt yaparak bu hedefe ulaşacaklarını vurguladı.

Açıklamasında sıcak asfaltın yöre ekonomisine kazandırdıklarını da anlatan Vali Günaydın sıcak asfalt sayesinde köye geri dönüşlerin olacağını, ekonomik hayatın canlanacağını ve vatandaşların refah seviyesinin artacağını söyledi.