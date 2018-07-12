Kentin alt yapısını tamamen yenileyen Isparta Belediyesi, üst yapı çalışmaları arasında yer alan şehir süsleme sanatı ile kültürel, sosyal ve sportif alanlardaki yatırımlarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir köşesinde yer alan semt spor sahaları yenilenirken, günün şartlarına uygun hale getiriliyor. Bu kapsamda şehrin 10 ayrı noktasında yer alan semt spor sahalarında yenileme çalışması gerçekleştiren Isparta Belediyesi, ayrıca çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehirde yeni yürüyüş alanlarını da içerisinde barındıran 10 bin metrekarelik yürüyüş yollarına serpme kauçuk ile yine yeni yaptığı ve tadilat çalışması gerçekleştirdiği çocuk oyun alanlarına da 3 bin metrekarelik karo kauçuk döşemesi yapıyor.

“Her yaptığımız çalışmada Isparta’mızı bir bütün olarak ele alıyoruz”

Isparta’daki tüm semt sahalarının yeniden ele alındığını ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Semt sahalarımızı A’dan, Z’ye yeniliyoruz. Semt sahalarımız yeni yüze kavuştu. Yine tüm parklarımızı da yeniliyoruz. Çocuk oyun alanlarımıza karo kauçuk, yürüyüş yollarımıza da serpme kauçuk uygulaması yapıyoruz. Çalışmalarımızı herhangi bir park, semt değil tüm Isparta olarak ele alıyoruz. Her yaptığımız çalışmada Isparta’mızı bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.

“Bir şehrin altyapısı olmadan üstünü altınla kaplasak önemi yok”

Altyapı gibi, Isparta genelinde yeşillendirme, yeni parklar, mevcut parkların yenilenmesi gibi üst yapı çalışmalarıyla şehir süsleme sanatına ağırlık verildiğini aktaran Başkan Günaydın, “Isparta’mızı yaşanabilir şehir olarak önemine etki yapacak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir şehrin altyapısı olmadan üstünü altınla kaplasak önemi yok. Isparta Belediyesi altyapısını bitirmiştir. Yeni imar alanları oluşturuyoruz. Bunlardan birisi de Gökkubbe altından başlayan ve İstanbul Caddesine kadar uzanan bölgedir. Bu bölgede de büyük çaplı altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Buradaki yolların tapusunun belediyemize geçmesi gerekiyordu, bunlar tamamlandı ve bölgede altyapı çalışması başladı. Bu bölgeye 110 çapında borular döşenecek. Bu borular sahaya inmeye başladı. Buradaki altyapı çalışmalarını da belediye olarak yine kendi ekiplerimizle yapacağız. Yaşanabilir şehirde altyapı, üstyapı, şehir görünümü, estetiğinde eksiklik olmasın istiyoruz. Bir şehirde tüm bunlarla bir bütünlük kurmak zor. Biz Isparta’mızda bir bütünlük kurduk. Bunların yanında şehrimizde peyzaj çalışmalarıyla, kültürel varlıklarıyla, sosyal, sportif, hatta ekonomik görünümüne kadar yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanabilir şehir olduk ancak başarı rehavetine kapılmıyoruz. Yeni projelerimiz var. Isparta’mızın kültürel, anlamlı bir şehir olması lazım. Şehrimize müzenin de temeli atılacak. Isparta kendine has özellikler taşımasıyla ülkede önemli bir şehir olmuştur. Isparta’nın dünya seviyesinde kariyere sahip bir şehir olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” görüşlerinde bulundu.