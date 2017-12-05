Yüksek Hızlı Tren güzergahının Isparta’dan geçmesini istiyorlar

Kampanya çerçevesinde Isparta ve Burdur’un geleceğinin bu projeyle doğru orantılı olduğuna dikkat çekildi.

Uzun zamandır tartışma konusu olan Antalya-Isparta-Burdur Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında Ispartalı vatandaşlar tarafından imza kampanyası başlatıldı. Change.org isimli internet sitesi üzerinde Fatih Mehmed Sümer tarafından başlatılan kampanya ile kentin geleceği adına ehemmiyet teşkil eden yüksek hızlı tren projesinin önemine dikkat çekilerek, "Kamuoyunun gündeminde farklı bilgilerle ele alınan güzergah sorununun çözülmesi, her iki şehrin dikkatle takip ettiği bir konudur" ifadeleri yer aldı.

"Kampanyamıza destek bekliyoruz"

Düzenlediği imza kampanyası hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Fatih Mehmed Sümer, "Yüksek Hızlı Tren güzergahı, şehirlerin konumu ve gelecek açısından Isparta’dan geçmeli. Isparta güzergahını Burdur ve Isparta ile beraber, Göller Bölgesi’nde yer alan diğer bölgeler de gelecek projeksiyonu içinde düşünmelidir. Öyle ki, hepimiz aynı gemideyiz ve gelecek kaygılarımız da aynı. Bütün bilimsel veriler ile beraber doğru bir değerlendirme yapılmalıdır. Neticesinde, Isparta ile beraber Batı Akdeniz’deki bütün vatandaşlarımızın da bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Şu anda yaklaşık 2 bin 500 imza topladık. Hedefimiz bu sayıyı 50 bine ulaştırarak ses getirmek" diye konuştu.

"Yüksek Hızlı Trenin Isparta merkezden geçmesini istiyoruz"

İleriye dönük düşünüldüğünde, Isparta’nın Eğirdir Gar’ı ile kurulacak ağ sayesinde zaman içerisinde Konya ve diğer illere de bağlanabileceğinin belirtildiği kampanya açıklamasında, "100 bin ve fazla öğrenciye hitap eden bir üniversite, Isparta merkez ve Eğirdir askeri birlikleri, yakında faaliyete geçecek olan Kara Havacılık Okulu gibi daha birçok etken bu yatırımın Isparta’dan geçmesi için birer haklı sebeptir. Konunun ciddiyetine binaen Isparta’nın siyasi ve bürokrasi ayağının yanı sıra, Burdur Milletvekilleri, Burdur bürokrasisi ve halkının da yatırımın Isparta’dan geçmesi noktasında destek ve taleplerinin olması gerekmektedir. Sonuç olarak; belirtilen hususlar ve daha fazlasının gerçek anlamda dikkate alınarak sadece günü kurtarmak ya da bir şehri sevindirmek için değil geleceğe dair bölgesel vizyon oluşturmak için Yüksek Hızlı Trenin Isparta merkezden geçmesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, "Isparta halkı bu sorumluluğun ve hakkının takipçisi olacaktır. Geleceği düşünen Burdurlu hemşehrilerimizin de desteklerini bekliyoruz" denildi.