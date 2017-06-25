Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 08:10

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı

25 Haziran 2017 08:10

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın namaz öncesi geçirdiği kısa süreli rahatsızlıkla ilgili, "Şüphesiz ki bu kadar yoğunluk, Ramazan’ın yorgunluğu ve yoğun programlar oluyor. Bu herkesin başına gelebilir, normal olarak karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir, Allah şifa verir" dedi.


11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı. Cemaat, geniş güvenlik önlemleri alınan camiye üstleri aranarak girdi. Kılınan namazın ardından Gül, cemaatle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram namazı öncesi kısa süreli rahatsızlık geçirmesine ilişkin Abdullah Gül, “Yoğun bir tempoda herkesin başına gelebilir. Allah şifa versin” dedi.


“Bayram, ülkemize milletimizi ve tüm insanlığa hayırlar getirsin”


Bayram namazı çıkışı gazetecilere konuşan 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Mübarek Ramazan ayını bitirdik ve bayramı idrak ediyoruz bugün. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayram, ülkemize milletimizi ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramlar dayanışma, sevgi ve muhabbet günüdür. O bakımdan bütün milletimizin tekrar birbiri ile kucaklaşması, birbirinin değerini bilmesine vesile olacak günlerdir” dedi.


“Bu herkesin başına gelebilir”


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süreli rahatsızlık geçirmesine ilişkin soruya ise Gül, “Şüphesiz ki bu kadar yoğunluk, Ramazan’ın yorgunluğu ve yoğun programlar oluyor. Bu herkesin başına gelebilir, normal olarak karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir, Allah şifa verir” ifadelerini kullandı.


Açıklamanın ardından Abdullah Gül, vatandaşlarla bayramlaşarak camiden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!