Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 13:57

1,2 milyonluk vurgun yapan gaspçılar yakalandı

Bahçelievler’de kurye aracının önünü keserek 1 milyon 200 bin lirayı gasp eden zanlılar, polisin takibi sonucu Hatay, İstanbul ve Edirne’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

1,2 milyonluk vurgun yapan gaspçılar yakalandı

21 Mayıs 2018 13:57

Gözaltına alınan 12 kişi ile birlikte paranın yaklaşık 800 bin lirası ele geçirildi. Çete lideri Hakan Y.’nin soygun akşamı bir araba aldığı ve sevgilisinin evini yeni eşyalarla döşediği öğrenildi.


Bahçelievler, Kuyumcukent kavşağında 8 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda içinde M.Y.A ve Z.A.S. isimli iki kuryenin bulunduğu araç bir otomobil ve motosiklet tarafından önü kesilmiş, içerisinde 1 milyon 200 bin lira bulanan çanta gasp edilmişti. Kaçarken polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler, bir elektronik marketin önünde araçlarını bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirdi.


Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını büyük bir titizlikle inceledi. Şüphelilerden ikisinin Hatay’a, ikisinin ise Edirne’ye kaçtığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Hatay, Edirne ve İstanbul’da çetenin lideri Hakan Y.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin gasp ettiği paranın büyük bir bölümü de ele geçirildi. Şüphelilerin kendi payına düşen paraları torbalara koyarak akrabalarına bıraktığı belirlendi. Çete lideri Hakan Y.’nin soygun günü kendisine yeni bir otomobil aldığı, ayrıca kız arkadaşının evinin mobilyalarını değiştirdiği belirtildi. Bir başka çete üyesinin ise motosiklet satın aldığı belirlendi. Polis tarafından araçlara el konulurken, zanlılarla birlikte yaklaşık 800 bin lira ele geçirildi.


Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç