1,2 milyonluk vurgun yapan gaspçılar yakalandı

Gözaltına alınan 12 kişi ile birlikte paranın yaklaşık 800 bin lirası ele geçirildi. Çete lideri Hakan Y.’nin soygun akşamı bir araba aldığı ve sevgilisinin evini yeni eşyalarla döşediği öğrenildi.

Bahçelievler, Kuyumcukent kavşağında 8 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda içinde M.Y.A ve Z.A.S. isimli iki kuryenin bulunduğu araç bir otomobil ve motosiklet tarafından önü kesilmiş, içerisinde 1 milyon 200 bin lira bulanan çanta gasp edilmişti. Kaçarken polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler, bir elektronik marketin önünde araçlarını bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirdi.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını büyük bir titizlikle inceledi. Şüphelilerden ikisinin Hatay’a, ikisinin ise Edirne’ye kaçtığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Hatay, Edirne ve İstanbul’da çetenin lideri Hakan Y.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin gasp ettiği paranın büyük bir bölümü de ele geçirildi. Şüphelilerin kendi payına düşen paraları torbalara koyarak akrabalarına bıraktığı belirlendi. Çete lideri Hakan Y.’nin soygun günü kendisine yeni bir otomobil aldığı, ayrıca kız arkadaşının evinin mobilyalarını değiştirdiği belirtildi. Bir başka çete üyesinin ise motosiklet satın aldığı belirlendi. Polis tarafından araçlara el konulurken, zanlılarla birlikte yaklaşık 800 bin lira ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.