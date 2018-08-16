17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’uncu yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni öncesinde deprem ile ilgili vatandaşlara seminer verildi. Seminerde depremden nasıl korunulması gerektiği ve deprem öncesi neler yapılması gerektiği anlatıldı. Seminer sonrasında Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve vatandaşlar, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Deprem Anıtı’nın önüne meşalelerle yürüdü. Anıt önünde toplanan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ardından anıtın önüne Başkan Benli ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

“Afetler olabilir ama en hazırlıklı kent olma yolunda hep birlikte ilerliyoruz”

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bundan tam 19 yıl önce 19 kez 17 Ağustos geçti aradan. Ancak hiç unutmamak gerekiyor ki bu tehlike geçmiş değil. Biz unutmuyoruz. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Çünkü bilim insanlarımız bizi sık sık uyarıyorlar. İstanbul 1. derece deprem bölgesindedir. Avcılar Belediyemizin telefon hattı olan 444 69 89’u aradığınızda ‘Evimi afete karşı eşyalarımı düzenletmek istiyorum’ dediğinizde size randevu verir ve bizim ekiplerimiz gelip evdeki eşyalarınızın bile afette nasıl durması gerektiğini anlatır. Avcılar’ımızın bütün parkları aynı zamanda toplanma yerleridir. Buralarda afette kurtarma için içinde her türlü aletlerin olduğu konteynırlar vardır. Afetler olabilir ama en hazırlıklı kent olma yolunda hep birlikte ilerliyoruz. Biz geçmişi unutmuyoruz ki, ders çıkarıyoruz ki bir daha yaşanmasın” diye konuştu.