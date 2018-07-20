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20 Temmuz 2018 14:15

2 tonluk metal boğa sanatseverlerin ilgisini çekiyor

Yaklaşık 10 bin hurda parça ve çeşitli materyallerle yapılan 2 ton ağırlığındaki metal boğa heykeli büyük ilgi görüyor.

2 tonluk metal boğa sanatseverlerin ilgisini çekiyor

20 Temmuz 2018 14:15


Kyrylo Maksymenko’nun Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan atölyede, topladığı hurda metal malzemelerden yedi aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı el yapımı boğa heykeli kampüs içerisinde sergilenmeye başladı. 2 buçuk metre yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlında olan metal boğanın yapımında, hurda araçlardan toplanan 10 binden fazla metal parça kullanıldı. MİG kaynağı uygulanarak parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan el yapımı sanat eserinde; yaklaşık 5 bin pul, 2 bin dişli çark, 3 bin somun, 500 vida, 200 metre demir tel ile demir ve eski araba parçaları kullanıldı.



“Özveri ve zaman istiyor”


Kyrylo Maksymenko’nun gece gündüz metaller üzerinde çalışarak yaptığı boğa, üniversite öğrencilerinin yanı sıra kampüse gelen misafirler ile sanatseverlerin ilgisini çekiyor.


Maksymenko çalışmayla ilgili olarak, “Yaklaşık yedi ay boyunca atölyemde gece gündüz malzemeler üzerinde neyi nereye nasıl koymalıyım diye çalıştım. İki ton ağırlığındaki bu tasarım hurda araçlardan topladığım on binlerce metal parça ve demirleri doğal hallerinde kullanarak MİG kaynağı ve el aletleriyle uyumla birleştirilmesi sonucu ortaya çıktı. Atık metalleri doğal hallerinde kullanarak eser ortaya koymak diğer tekniklerle heykel yapmaya nazaran daha zor. Hurda malzemelerin bir sanatçının elinde sanat eserlerine dönüşmüş olması emek, özveri ve zaman istiyor” dedi.




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