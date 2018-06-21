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21 Haziran 2018 22:57

2018 FIFA Dünya Kupası: Arjantin: 0 - Hırvatistan: 3

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Hırvatistan, Arjantin’i 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

2018 FIFA Dünya Kupası: Arjantin: 0 - Hırvatistan: 3

21 Haziran 2018 22:57


Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda Arjantin ile Hırvatistan, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, kinci yarıda etkili olan taraf Hırvatistan’dı. 53. dakikada Ante Rebic, Hırvatları 1-0 öne geçirirken, 80. dakikada Modric, fark 2’ye yükseltti. Bu golle dağılan Arjantin karşısında iyice rahatlayan Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic ile 3-0 öne geçti. Mücadele bu sonuçla sona ererken, Hırvatistan bir üst tura çıkmayı garantiledi. Messi’li Arjantin ise gruptan çıkma şansını zora soktu.


Grubun diğer maçı yarın saat 18.00’de Nijerya ile İzlanda arasında oynanacak.




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