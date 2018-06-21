2018 FIFA Dünya Kupası: Arjantin: 0 - Hırvatistan: 3

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda Arjantin ile Hırvatistan, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, kinci yarıda etkili olan taraf Hırvatistan’dı. 53. dakikada Ante Rebic, Hırvatları 1-0 öne geçirirken, 80. dakikada Modric, fark 2’ye yükseltti. Bu golle dağılan Arjantin karşısında iyice rahatlayan Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic ile 3-0 öne geçti. Mücadele bu sonuçla sona ererken, Hırvatistan bir üst tura çıkmayı garantiledi. Messi’li Arjantin ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

Grubun diğer maçı yarın saat 18.00’de Nijerya ile İzlanda arasında oynanacak.