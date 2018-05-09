"23. Altın Objektif Ödülleri" sahiplerini buldu

Altın Objektif Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği törene bu yıl da ilgi yoğundu. Törende, “MGD Özel Ödülü”nün sahibi Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay olurken, en iyi albüm kategorisinde ödül alan Tarkan ise geceye katılamayınca bir video ile teşekkür etti.

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından organize edilen "23. Altın Objektif Ödülleri" muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Her yıl MGD tarafından düzenlenen ve tiyatro, müzik, sinema ile TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği “Altın Objektif Ödül Töreni”ne bu yıl da ilgi yoğundu. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan geceye, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ise oyuncu Ali Sunal üstlendi.

Tarkan’dan videolu teşekkür

Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Resul Dindar, Aylin Coşkun, Ceylan Ertem’in şarkılarıyla keyifli dakikaların yaşandığı organizasyona, izlenme rekorları kıran ve gecede ödül alan "Vatanım Sensin", "Söz" ve "Çukur" dizilerinin ekipleri damga vurdu. “En İyi Şarkı” kategorisinde Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” isimli şarkısı ödüle layık görülürken, “En İyi Albüm” kategorisinde “ON” isimli albümüyle Tarkan ödülün sahibi oldu. Geceye katılamayan Tarkan, bir video ile MGD’ye teşekkürlerini iletti. “En İyi Kadın Yorumcu” ödülünün sahibi Hande Yener olurken, “En İyi Erkek Yorumcu” ödülüne ise Oğuzhan Koç layık görüldü. “En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu” kategorilerinde ise Zerrin Tekindor ve Serkan Keskin kategorinin seçilen isimleri oldu.

Bergüzar Korel ödülünü Cumhuriyet kadınlarına ithaf etti

“En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu” Bergüzar Korel seçilirken, ünlü oyuncu ödülünü Cumhuriyet kadınlarına ithaf etti. “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” ödülüne ise Halit Ergenç layık görüldü. Ergenç ödülünü alırken eşi Bergüzar Korel ile aynı ödülü almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yılın en iyi aksiyon dizisi “Söz” oldu

MGD tarafından bu yıl ilk kez açılan “En İyi Dizi Şarkısı” kategorisinde ödüllendirilen Emrah Erdoğan’ın yıllara damga vuran şarkısı, ilk kez bir şarkıyla bir dizinin soundtrack’ı olan “Götür Beni Gittiğin Yere" seçildi. “En İyi Komedi Programı” kategorisindeki ödülü “Güldür Güldür” alırken, “En İyi Aksiyon Dizisi” ödülünü “Söz” dizisi aldı. Gülse Birsel ve Engin Günaydın’ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” ise “En İyi Film” seçildi.

“Çukur” yılın dizisi ödülüne laik görüldü

“Yılın Dizisi” seçilen Çukur’un başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülünü göğüslerken, Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülünü aldı.

“MGD Özel Ödülü”nün sahibi ise, Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay oldu.

Türkiye’de kadına verilmesi gereken değer, önem ve hassasiyeti, aslında kendi markalarının tanıtımlarını yapmaları için satın alınan reklam kuşaklarında inovatif ve duygusal bir yol ile Türk halkına aktarılmasını sağladıkları için bu ödüle Filli Boya layık görüldü. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar aldı.