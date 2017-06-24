23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde mücadele eden milli sporculardan Rukiye Yıldırım ve Deniz Dağdelen madalya kazanamadı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, yapılan ilk gün müsabakalarıyla başladı. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada Türkiye adına ilk gün erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ve bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım tatamiye çıktı.

Deniz Dağdelen, ilk turda Zimbabwe’den Admire Tshitshiliza’yı 25-1, ikinci turda Avustralya’dan Bailey Lewis’i 18-8 ve üçüncü turdu Mısır’dan Moaz Nabil’i 21-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde son 2 dünya şampiyonu ev sahibi Güney Kore’den Tae-Hun Kim ile karşılayan genç tekvandocu rakibine 27-7 mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

Rukiye Yıldırım, 9 numaralı seribaşı olarak katıldığı şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan adına mücadele eden Safiye Polat’I 8-5 mağlup etti. Üçüncü turda Kolombiya’dan Andre Ramirez Vargas’a 10-9 yenilen Rukiye Yıldırım, şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 74 kiloda Servet Tazegül ve bayanlar 49 kiloda İpek Çidem tatamiye çıkacak.