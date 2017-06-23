3 bin Büyükçekmeceli kadın 32’nci kez Edirne’de

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi kapsamında yaklaşık 3 bin kadın ziyaretçi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün nezaretinde Edirne’ye geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki heyet Edirne’de resmi temaslarda bulunurken, Büyükçekmeceli kadınlar da tarihi yerleri ve camileri ziyaret etti. Başkan Hasan Akgün ve beraberindeki heyet ilk olarak Edirne Belediye binasına gelerek Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Ramazan ayında Edirne’ye olan kültür gezilerini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘Köprüleri taştan iki kent’ buluştu sloganıyla yola çıktıklarını ve Ramazan ayı içerisinde geleneksel olarak aralıksız sürdürdükleri Edirne ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Köprüleri taştan iki kent buluştu”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm Edirne halkına ve özellikle Edirne esnafına kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileterek, “Bugün Ramazan ayının son günlerinde, yani 27’sinde gecikmeli olarak Edirne’deki yağmurlardan ötürü 1 hafta gecikme ile Edirne’deyiz. Tekrar Büyükçekmece hanımlarıyla yaklaşık 3 bin kişiyle bu akşam gece saat 00:30’a kadar Edirne’deki ziyaretlerimiz, alışverişlerimiz, yeme içmelerimiz devam edecek. Hiç ara vermeden bu hanımların oluşturduğu Edirne turumuzu yapmanın mutluluğu içindeyiz. Bu vesileyle bize ilgi ve alakası için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a çok teşekkür ediyorum. Edirne ve Büyükçekmece Taşköprüler ile birbirine bağlanmış iki kenttir. İki kent aralıksız her Ramazan ayında bu şekilde kucaklaşıyor. Bu vesileyle öncelikle Edirne halkımızın, Büyükçekmece halkımızın ve tüm ülkemizin İslam âleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum” dedi.

Günün sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmeceli hanımlar Selimiye Camii gölgesinde ve Mimar Koca Sinan heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meriç kıyısında toplu iftar

Kırkpınar Balkan Şehitliğini de ziyaret eden ve şehitler için dualar eden Büyükçekmeceli kadınlar, Meriç Nehri kenarında bulunan Lalezar Tesisleri’nde hep birlikte iftar açtı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da katıldığı iftar programında, Gürkan’a teşekkürlerin dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Ramazan ayı içerisinde 32 yıldır kesintisiz olarak Edirne’ye geliyoruz. Türkiye’de bu işi ilk biz başlattık. Ancak bunca yıldır ilk kez Edirne Belediye Başkanı olarak sevgili dostum Recep Gürkan iftarımıza katıldı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün, belediyecilik anlamında bir ekol olarak gördüğünü dile getirerek, tüm Büyükçekmece ailesine Edirne’ye gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Selimiye’de Teravih Namazı

Akşam ezanının okunması ile yapılan duanın ardından 3 bin Büyükçekmeceli kadın ve protokol üyeleri hep birlikte iftarını açtı. İftar yemeğinden sonra Büyükçekmeceli kadınlar Teravih Namazı için Selimiye Camii’ne geldi. Kılınan Teravih Namazı’nın ardından da Büyükçekmece’ye döndüler.