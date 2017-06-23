5 şehirde 3 bini aşkın çocuk ve genç Olimpik Günü coşku içinde kutladı

Eğlenceli atletizm, mini golf, hentbol, basketbol, futbol, voleybol, okçuluk, koşu gibi sporların yanı sıra ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme, seksek ve halka oyunu gibi geleneksel Türk oyunları ile eğlenme şansı bulan çocuklar aynı zamanda Olimpik değerleri ve kültürü de deneyimledi.

Olimpik Gün etkinlikleri ilk olarak 30 Nisan’da Gaziantep’te düzenlendi. Organizasyonda TMOK’un kentte yürüttüğü “Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi” kapsamında eğitim alan 200 Suriyeli çocuk da yer aldı. Olimpik Gün’de Suriyeli ve Türk çocuklar Olimpizm ruhunu yaşama, spor yapma, sosyalleşme ve eğlenme imkanı buldu.

İkinci etkinlik 15 Mayıs’ta Gladyatörler kenti olarak bilinen Muğla Stratonikeia Antik Kentinde; üçüncü etkinlik ise Antalya’da gerçekleşti. Antalya’daki organizasyonda çocuklar başta okçuluk ve golf olmak üzere birçok Olimpik sporu profesyonel antrenörler eşliğinde deneyimleme şansı buldu.

Etkinliklerin dördüncü durağı 29 Mayıs’ta İstanbul oldu. Etkinlikte çocuklar spor yapmanın yanı sıra okul bahçesinde Olimpik halkalar oluşturarak görsel bir şölen yarattı.

Beşinci ve son etkinlik ise Samsun’da 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) 2017 teması altında, işitme engelli çocukların da katıldığı bir organizasyon ile düzenlendi. Organizasyonda işitme engelli çocuklar Olimpizm ruhu ile tanıştı ve yaşıtları ile keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler etkinlikte işaret diliyle Olimpik Gün dediler.

TMOK’un Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi maskotu Oli’nin de katılımıyla neşe ve coşku içinde geçen etkinlikler ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile gönüllüler ve antrenörlerden oluşan 3 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Olimpik Gün etkinlikleri, çocuklara Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün Sertifikası verilmesiyle sona erdi.