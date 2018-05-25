5 yılda 34 milyon 243 bin 93 gözlük ithal edildi

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ithal gözlükler üzerine yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından derlediği bilgilere göre, 2013 ile 2017 yılları arasında ithal edilen gözlük adedi 34 milyon 243 bin 93 olarak belirlendi. İthal edilen güneş gözlüklerine ise 628 milyon 748 bin 962 dolar harcandığı öğrenildi. En fazla ithalat yapılan yıl da 2015 olarak görülürken, söz konusu yılda 135 milyon 323 bin 748 dolarlık dış alım yapıldığı saptandı.

En fazla ithalat Çin’den

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde ithalat başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılında 17 bin 61 haber çıkışı belirlenen ithalat başlığında, geçtiğimiz yıl 35 bin 300 haber yansıması tespit edildi. Öte yandan ülke bazında değerlendirilme yapıldığında, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğu belirlendi. Çin’den 5 yıl içerisinde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım yapılırken, bu tutarın toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51,2’sini oluşturduğu görüldü. Çin’den sonra en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak kaydedilirken, 5 yılda 261 milyon 177 bin 407 dolarlık güneş gözlüğü satın alındığı saptandı. Bu tutarın da toplam ithalat içindeki payı yüzde 41,5 olarak tespit edildi. Böylelikle, Çin ve İtalya’dan yapılan ithalatın 5 yıldaki toplam payı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti.

İthal edilen gözlükler tür bakımından incelendiğinde ise, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilmiş olanlar oldu. Söz konusu gözlükler için 2013 ile 2017 yılları arasında 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak belirlendi.