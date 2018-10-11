6. Boğaziçi Film Festivali başlıyor

yaşını kutlayacak Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim'de başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı Beyoğlu'nda yapıldı.

defa düzenlenen Boğaziçi Film Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı. Beyoğlu'nda bir sinema salonunda gerçekleşen basın toplantısına Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, festival destekçileri ve sinemaseverler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen festivalin basın toplantısında, festivalde yarışacak olan filmler açıklandı.

Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco gibi usta isimleri İstanbul'da ağırlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali'nde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek.

"Yine dopdolu bir içerik hazırladık"

Basın toplantısına katılan Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, festivalin içeriği hakkında bilgiler verdi. Zengin bir içerik oluşturduklarını ifade eden Şanlıer, "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'mizi bu yıl 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yapacağız. Yine dopdolu bir içerik hazırladık. Çok zengin film içeriğimiz oldu. Bu süre içinde kültür sezonu da başladı. Birçok kültürel etkinlikler, festivaller hızlandı. Bizim festivalimiz de yine uluslararası boyutta çok güçlü olacak şekilde, dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı, çok geniş bir coğrafyadan sinemacıları ülkemizde bizim sinemacılarımızla buluşturduğumuz kültürel bir organizasyon ve güçlenerek devam ediyor. Bu yıl yine filmler çok ödüllü, uluslararası festivallerden ödüller almış film içeriklerimiz var. Ekonomik gündemin çok yoğun olduğu bugünlerde böyle kültür sanat hayatına bir parça insanlarımız vakit ayırarak rahatlasın istiyoruz. Herkesi davet ediyoruz" dedi.

"Film festivalleri, sinema ve film hayatı bizim hayatımızın tamamını kuşatıyor"

Festivale ve basın toplantısına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Beyoğlu ve sanat ilişkisi hakkında konuştu. Beyoğlu'nu bir "masalhane" olarak nitelendiren Başkan Demircan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Film festivalleri, sinema ve film hayatı bizim hayatımızın tamamını kuşatıyor. Gerek eğitim, sosyalleşme, kültürü paylaşma açısından beyazperdenin kıymeti ortada. Dijital hayatla birlikte yediden yetmişe herkes cep telefonunda kısa, uzun metrajlı filmler, tanıtımlar ve birçok şey ile orada muhatap oluyorlar. Artık ürettiğimiz ürünler, hizmetler ve tanıtımların hepsi kısa kısa organizasyonlarla cep telefonuna kadar geliyor. Dolayısıyla bu süre çok kıymetli. Bütün Türkiye'de kültür ve sanat hayatının, sinemanın en derinleşmesine geliştiği yerin adı da Beyoğlu. Onun için aslında Beyoğlu bir masalhane, hayalhane. Düşünce dünyası, üretim, akıl, fikir işlerinin çıktığı yer de Beyoğlu. Dolayısıyla bizim bu işlere Beyoğlu'nda ev sahipliği yapıyor olmamız aslında asli görevimizi yapıyor olmamız anlamına geliyor."

26 Ekim'de başlayacak olan 6. Boğaziçi Film Festivali, 3 Kasım'a kadar sürecek. Festival, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini ve usta isimlerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalin açılışı ise 26 Ekim Cuma akşamı Grand Pera'da gerçekleşecek. İstanbul'da gerçekleşecek gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 19.00 ve 21.30 seansları için de 15 TL'den satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 16 Ekim'de satışa sunulacak festival biletleri ise mobilet.com'da satışa sunulacak.