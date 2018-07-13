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13 Temmuz 2018 17:40

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün gözaltına alınan Adnan Oktar, Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

13 Temmuz 2018 17:40


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.


Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. Öte yandan, sağlık kontrolü girişi ve çıkışında polis ekiplerinin Oktar’ın başını aşağıya doğru tuttukları görüldü.




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