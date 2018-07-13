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13 Temmuz 2018 18:23

Adnan Oktar’ın ‘kedicikleri’ sağlık kontrolünden geçirildi

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 44 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Adnan Oktar’ın ‘kedicikleri’ sağlık kontrolünden geçirildi

13 Temmuz 2018 18:23


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün gözaltına alınan Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 44 kadın şüpheli, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Hastane girişinde basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddeden kadın şüpheliler “Hepsi yalan. Çok iyiyiz. İngiliz Derin Devleti’nin komplosudur” dedi.


Kadın şüpheliler sağlık kontrolü işleminin ardından sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.




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