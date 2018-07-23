Doç. Dr. Ümit Yalçın, akıllı cihaz kullanımının özellikle çocuklarda bel ve boyun problemlerini artırdığına dikkat çekti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın, akıllı cihaz kullanımının özellikle çocuklarda bel ve boyun problemlerini artırdığını söyledi. Gün içinde her yerde telefonuna ya da tabletine odaklanmış ve saatlerce aynı şekilde hareketsiz kalan insanlar görüldüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın “Akıllı cihazlar, hayatımız oldukça kolaylaştırıyor, ancak aynı zamanda vücutta farklı deformasyonlara yol açıyor. Akıllı cihazları kullanırken, uzun süre belli bir pozisyonda kalmak, özellikle kas - iskelet sisteminde problemlere yol açıyor. En sık karşılaştığımız sağlık sorunları bel, boyun fıtığı, kamburluk, kireçlenmeye bağlı kas ve eklem ağrıları olarak öne çıkıyor. Akıllı cihaz kullanımı nedeniyle kişinin saatlerce başını eğerek ekrana bakması boyun omurlarında çok ciddi bir yük artışına neden olarak boyun fıtığını tetikliyor. Aynı şekilde öne eğilerek uzun süre oturulduğu için bel fıtığı da sıklıkla ortaya çıkıyor. Bir diğer problem ise uzun süre aynı pozisyonda kalındığı için hep aynı grup kasların çalışması ve yorulması. Hareketsiz kalan ve çalışmayan diğer kas grupları ise tembelleşerek, kas kısalığına neden oluyor” dedi.

“Çocuklarda bel ve boyun problemlerinde artışa neden oluyor”

Bel, boyun fıtığı, kamburluk, kireçlenmeye bağlı kas ve eklem ağrıları gibi hastalıkların, geçmiş dönemde 40’lı yaşlar itibarıyla görülmeye başlandığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Ümit Yalçın, “Teknolojiye bağımlı bir toplum haline gelmemizden dolayı, 18 yaş altındaki gençlerde sıklıkla kas - iskelet sistemi rahatsızlıkları gözlemleniyor. Bunun yanında özellikle mesaj yazma ve klavye kullanma gibi nedenlerden dolayı, tekrarlayıcı parmak ve el bileği hareketleri neticesinde elde sinir sıkışması, parmaklarda kireçlenme gibi rahatsızlıklara da son yıllarda çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Akıllı cihaz ve teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, görülme yaşı düşen bu rahatsızlıklardan korunmak için 20 dakikada bir oturma şeklini değiştirmek, ayağa kalkmak, cihazları göz hizasına getirerek boynumuzu eğmeden kullanmak gibi küçük değişiklikler, rahatsızlıkları oluşmadan önlemek açısından oldukça önemli” şeklinde bilgi verdi.