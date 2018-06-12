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12 Haziran 2018 17:39

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı üretim hattında girdi

Çift motorlu olarak tasarlanan Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı üretim hattına girdi.

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı üretim hattında girdi

12 Haziran 2018 17:39

Haberi Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter üzerinden yayınladığı iki fotoğrafla duyurdu.


Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı üretim hattına girdiğini duyurdu. Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden “Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor. Takipte kalın” ifadeleriyle paylaştı. Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.




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