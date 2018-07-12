Alex Şahin yeni klibiyle yaza damgasını vurdu

Ünlü şarkıcı Alex Şahin, Mart ayında Marka İstanbul Müzik etiketiyle çıkardığı "Çok Güzelsin Yalancı" maxi single çalışmasının 3’üncü klibini "İsim Ne" şarkısının remix versiyonuna çekti. Klibiyle sevenlerine yaz sürprizi yapan Alex Şahin, oldukça iddialı olduğunu söyledi. Şarkısının değişik tarzı ve dillere düşecek sözleriyle iddialı olduğunu belirten Alex Şahin, Marka İstanbul Youtube sayfasında paylaştığı şarkısının yakında tüm müzik kanallarında yayınlanacağını söyledi. Oldukça hareketli bir şarkı olan "İsim Ne"nin klibi ise izleyenleri hayran bıraktı. Klip bu yaza damga vururken, internette izlenme sayısının yüksekliğiyle dikkat çekti.