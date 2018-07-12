Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:48

Alex Şahin yeni klibiyle yaza damgasını vurdu

Ünlü şarkıcı Alex Şahin, Mart ayında çıkardığı "Çok Güzelsin Yalancı" maxi single çalışmasının 3’üncü klibini "İsim Ne" şarkısının remix versiyonuna çekerek yaza damgasını vurdu.

Alex Şahin yeni klibiyle yaza damgasını vurdu

12 Temmuz 2018 12:48


Ünlü şarkıcı Alex Şahin, Mart ayında Marka İstanbul Müzik etiketiyle çıkardığı "Çok Güzelsin Yalancı" maxi single çalışmasının 3’üncü klibini "İsim Ne" şarkısının remix versiyonuna çekti. Klibiyle sevenlerine yaz sürprizi yapan Alex Şahin, oldukça iddialı olduğunu söyledi. Şarkısının değişik tarzı ve dillere düşecek sözleriyle iddialı olduğunu belirten Alex Şahin, Marka İstanbul Youtube sayfasında paylaştığı şarkısının yakında tüm müzik kanallarında yayınlanacağını söyledi. Oldukça hareketli bir şarkı olan "İsim Ne"nin klibi ise izleyenleri hayran bıraktı. Klip bu yaza damga vururken, internette izlenme sayısının yüksekliğiyle dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç