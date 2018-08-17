Alışverişte avantaj sağlayacak bilgiler

Alışverişciler için indirim dönemlerinde akıllı alışveriş yapma tüyoları paylaşıldı.

Yaz ürünlerine veda etmeye, sonbahar-kış sezonu ürünlerini mağazalarda görmeye başladığımız bugünlerde ‘Büyük İndirimler’, ‘Son İndirimler’ gibi yazılar vitrinleri sarmış durumda. Buna bir de Kurban Bayramı’nın eklenmesi etkiyi daha da artırdı. Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, indirim dönemlerinde avantajlı alışveriş yapmanın ipuçlarını paylaştı. Körpeağaç, yaz sezonu indirimlerinin en üst seviyede olduğu bir dönemde olduğumuzu söyleyerek, “Önümüzde Kurban Bayramı ve uzun bir bayram tatili var. Bayramı aile ziyaretleri ile değerlendirecek ya da uzun tatili fırsat bilip seyahate çıkacak olanların avantajlı alışveriş yapabilmeleri için çok uygun bir dönemdeyiz. Yine de avantajlı fiyatları görüp bütçeleri sarsmadan alışveriş yapmak gerekli” dedi.

6 maddede akıllı alışveriş

Burcu Körpeağaç indirim kampanyalarından en iyi şekilde yararlanarak, akıllı alışveriş yapmanın yollarını şöyle sıraladı:

"İndirim dönemlerinde küçük siyah elbise, kalem etek, beyaz gömlek, trençkot, beyaz sneaker, modası geçmeyecek denim gibi klasik parçalara yatırım yapmak her zaman avantajlıdır. Modası geçmeyen bu parçaları her zaman severek giyebilirsiniz.

Alıverişe çıkmadan gardıropların gözden geçirilmesi ve eksik parçaların not edilmesi indirimde alışverişin olmazsa olmazıdır. Tabii bu listeye sadık kalmak da ikinci önemli bir konu.

Aksesuar en sade kıyafeti bile bambaşka bir görünüme sokabilir. Bu nedenle indirim dönemlerinde çanta, ayakkabı, kolye, küpe gibi aksesuarlara yatırım yapmak oldukça avantaj sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda deniz tatili için ihtiyaçlarınızı gelecek seneyi de düşünerek avantajlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İndirim dönemlerinde en avantajlı tercihlerden biri de her sene büyüyen çocuklarımız için daha sonraki sezonlarda giyecekleri kilit parçalara yatırım yapmak olacaktır. 1 beden büyük alınacak ayakkabı ya da mont gelecek sezona hazırlıklı olmak adına fayda sağlayacaktır.

Her ne kadar büyük indirimler biten sezon ile ilgili koleksiyonları kapsasa da yeni sezon trendlerine göz atmayı ve ilham almayı unutmayın. Bu dönemdeki avantajlı kampanyalar da yeni sezon alışverişi için bir fırsat olacaktır."

“‘Alışveriş Maratonu’ ‘100 Paracık’ kazandırıyor”

Boyner’in bu bayram için Hopi ile gerçekleştirdiği kampanyadan da bahseden Körpeağaç: “Kendisi ve ailesi için bayram alışverişi yapmak isteyenlere tek bir noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılama kolaylığı sunuyoruz. Dünya modasına yön veren ünlü markaların yanı sıra Boyner’in beğeniyle takip edilen özel tasarım markalarının ürünleri, bayrama özel indirimlerle müşterilerimizle buluşuyor. Bu indirimlerin yanı sıra müşterilerimize daha fazla avantaj sağlamak üzere Alışverişin App’i Hopi ile özel bir kampanya da yürütüyoruz” dedi.