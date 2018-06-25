Altan Elmas: “Dünyaya demokrasi mesajı verdik”

Altan Elmas, dünyaya demokrasi mesajı verildiğini söyledi.

Altan Elmas, dünyaya demokrasi mesajı verildiğini söyledi. Elmas, "2023’e giden yolda önemli bir viraj geçildi. Yüzde 90’a varan katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajı verdik” dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin milletimize, iş alemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz, Cumhurbaşkanımıza bir kez daha güçlü bir destek vererek, büyük ve güçlü Türkiye idealini onayladı. Bütün dünyaya da bu mesajı ilan etti. Yeni yönetim sistemine de güçlü bir destek vererek yapısal değişimin önünü açtı. Cumhur ittifakına da aynı şekilde çok güçlü destek vererek ittifakın ülkemizin geleceğinin tayinindeki rolünü teyit etti. Bu seçimin kazananı Türkiye oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Yüzde 90’a varan katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajı verdiğimize inanıyorum” dedi.

“2023’e giden yolda önemli bir viraj geçildi”

Bugün itibariyle seçim beklentisine girmiş piyasalar ve belirsizlikler sona ermiş oldu diyen Elmas, “Bugünden itibaren bulutların dağıldığı, ekonominin pozitif etkilendiği bir havayı soluyacağız.

Bu seçimle birlikte 2023 hedeflerine giden yolda önemli bir viraj geçildi. 2023 hedefleri yolunda yeni sistemle birlikte bürokrasinin azaldığı, ekonomiye pozitif yansımaların olduğu, üretim, ihracat ve işsizliğin iyileştirildiği bir dönemi yaşayacağız. Ekonomi ve maliye politikalarının merkeze alındığı bir dönemi yaşayacağız. Yapısal reformlara öncelik verilmesini bekleyeceğiz. KONUTDER olarak biz de bu yolda elimizi taşın altına koyarak daha güçlü Türkiye için çalışacağız. Oluşan pozitif hava ve dünyaya verilen demokrasi mesajıyla birlikte özellikle yabancıya, satışta rekor kıracağız’’ şeklinde konuştu.