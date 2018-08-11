Anne ve kızları bu kampta doyasıya eğlenecek

İki gün sürecek kampta anneler ve kızları birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlenecek.

Arnavutköy Belediyesi, birlikte keyifli vakit geçirmeleri için ilçede yaşayan anneler ve kızları için kamp düzenledi. Arnavutköy İmrahor mesire alanında başlayan ve 2 gün sürecek olan kampa yaklaşık 80 anne ve kızı katıldı. Teknolojik aletler olmadan sadece sosyalleşmek amacıyla kampa giren anneler ve kızları, macera parkı, deniz bisikleti, geleneksel okçuluk, matrak oyunu, yükseklik korkusunu yenmeleri için dev salıncak etkinliklerinde keyifli vakit geçirdi.

Anneler ve kızları, her sabah düzenli olarak eğitmenleriyle birlikte sabah sporu yaptıktan sonra kaldıkları çadırları ve çevresini düzenleyerek sabah kahvaltılarını yapıyor. Öğle yemeğine kadar kendileri için kurulan parkurlarda doyasıya eğlenen aileler, öğle yemeği sonrası geliştirdikleri çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.. Akşam yemeği sonrası kamp ateşi etrafında bir araya gelen anneler ve kızları ateş cambazlarının gösterisi ile keyifli vakit geçiriyor.

“Kamptan memnun kalacağımıza eminiz”

Hadımköy’den kızıyla beraber geldiğini söyleyen Müzeyyen Çakmak ise, "Kızımla beraber bu kampa katılıyoruz. Bizi çok güzel etkinlikler bekliyor akşam. Bu mesire alanı da çok güzel buradan ayrılırken çok memnun kalacağımızdan eminiz. Çok kalabalık bir ekip geldik kimse kimseyi tanımıyor ama tanıştık kaynaştık. Anne kız deyince ben çok heveslendim ve aldım geldim. Arnavutköy Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.