Anneler ve çocukları birlikte kampa girdi

Hayatın zorluklarına birlikte göğüs geren anneler ve çocukları, birlikte başarma duygusunu bu kez de kamptaki zorlu mücadelede yaşadı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda 2 günlük kamp programı düzenledi. Komisyona kayıtlı anneler ve çocukları, doğa şartlarında zorlu ve bir o kadar da keyifli bir hafta sonunu birlikte yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı da kampa katılarak anneler ve çocukları ile görüştü. Anneler ve çocukları Yazıcı çiftine teşekkür ederken, Başkan Yazıcı ve eşi de yakından tanıdıkları komisyon üyelerinin durumları hakkından bilgi aldı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu’nun kampında velilere ergenlik dönemi, anne ve çocuk iletişim problemleri hakkında da eğitim verildi.