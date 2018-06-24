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24 Haziran 2018 19:17

Antalya Open’da günün sonuçları belli oldu

Turkish Airlines Antalya Open’da günün sonuçları belli oldu.

Antalya Open’da günün sonuçları belli oldu

24 Haziran 2018 19:17


Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy’nin ortaklaşa düzenlediği Turkish Airlines Antalya Open’da tekler ana tablo maçında turnuva 6 numarası Portekizli Joao Sousa, Alman Florian Mayer’i 6-2’lik iki setle 53 dakikada devirdi. Günün diğer ana tablo mücadelesinde ise dünya 85 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili, İspanyol raket Roberto Carballes Baena’yı 6-2, 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Çiftler ana tablosunda oynanan tek çiftler maçında 3 numaralı seri başı Sander Arends / Matwe Middelkoop çifti, Mirza Basic / Dusan Lajovic ikilisini 6-7, 7-6, 10-8’lik setlerle mağlup etti.


Turkish Airlines Antalya Open’a yarın saat 14.00’te başlayacak karşılaşmalarla 8’i teklerde, 3 tanesi de çiftlerde olmak üzere toplam 11 maçla devam edilecek




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