Aras Kargo ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildi

L.F.A. Awards’da sektöründe ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ ödülünün sahibi oldu.

Dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden Aras Kargo, müşteri memnuniyeti alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket; Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen A.L.F.A. Awards’da kargo sektöründe ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildi. Aras Kargo, ödülünü 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende aldı.

Akademetre tarafından gerçekleştirilen, jürinin tüketiciler olduğu araştırmaya, Türkiye genelinde 12 ilde rastlantısal olarak belirlenen bin 200 kişi katıldı. Araştırmada müşterilerin arzu boyutu ile markayı deneyimle istekleri, iletişim boyutu ile markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği ve ilişki boyutu ile markanın tüketici nezdinde bilinirliği gibi müşteride markanın ilk izlenimini oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.

Değerlendirmenin sonucunda Aras Kargo satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve faaliyet nitelikleri kapsamında tüketicilerin kargo sektöründe tercih ettikleri ilk marka olduğu belirtildi. Ayrıca çalışan memnuniyetine verdiği önem, kişiselleştirme uygulamaları ve CRM gibi kriterlerin değerlendirildiği kategorilerde de fark oluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen markaları arasından kargo sektöründe birincilik ödülüne layık görülen Aras Kargo’nun Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, "Aras Kargo, her gün ortalama 500 bin kapı çaldığı çok büyük bir operasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışan 14 bine yaklaşan çalışanıyla dev bir aile. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören her gün kapısını çaldığımız yüz binlerce müşterimize, sonra ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti öneminin ilk sırada geldiği bir sektörde faaliyet göstermenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu başarının ekibimize katacağı motivasyon ile daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.